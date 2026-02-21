Vì sao chi phí nuôi ô tô có thể leo lên hơn 300 triệu đồng/năm? 21/02/2026 14:00

Trong báo cáo mới phát hành, Hãng nghiên cứu thị trường Kelley Blue Book (KBB) cho biết, nhìn lại lịch sử, điều thay đổi kinh ngạc nhất không chỉ nằm ở thiết kế hay công nghệ, mà chính là gánh nặng tài chính để sở hữu và vận hành một chiếc ô tô.

100 năm trước: Xe rẻ nhưng xăng đắt

Vào năm 1928, một chiếc Chevrolet Touring có giá niêm yết chỉ 525 USD (tương đương khoảng 9.870 USD theo tỷ giá lạm phát năm 2026). So với mức giá xe mới trung bình hiện nay, con số này cực kỳ thấp.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở giá nhiên liệu. Năm 1929, người dân phải trả 0,21 USD cho mỗi gallon xăng, tương đương 3,98 USD ngày nay, đắt hơn đáng kể so với mức trung bình 3,10 USD của năm 2025.

Cú sốc chi phí trong kỷ nguyên hiện đại

Dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (USDOT) cho thấy một sự nhảy vọt về chi phí sở hữu bao gồm cả chi phí cố định như bảo hiểm, khấu hao và chi phí biến đổi như nhiên liệu, bảo trì.

Nếu năm 1975, chi phí trung bình để sở hữu và lái một chiếc xe (quy đổi theo giá trị đồng tiền tháng 1-2026) chỉ là 2.154 USD/năm.

Đến năm 2024, con số này đã bùng nổ lên tới 12.296 USD/năm (319 triệu đồng), tăng trưởng tới 470,8%.

Dù phương pháp thống kê có thay đổi từ sau năm 2004 để bao gồm cả chi phí lốp xe và bảo dưỡng định kỳ, thực tế không thể phủ nhận, việc nuôi một chiếc ô tô ngày nay tốn kém hơn gấp nhiều lần so với vài thập kỷ trước.

Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giá xăng, mà hiện có các yếu tố cốt lõi đang bào mòn túi tiền của chủ xe hiện nay.

Chẳng hạn, xe càng nhiều cảm biến và linh kiện thông minh, chi phí sửa chữa càng cao. Ví dụ, việc thay kính chắn gió ngày nay cần kỹ thuật viên chuyên dụng để hiệu chuẩn lại các cảm biến an toàn.

Do chi phí sửa chữa tăng, các công ty bảo hiểm cũng buộc phải nâng phí định kỳ. Các tiêu chuẩn về khí thải và an toàn khiến giá xuất xưởng của một chiếc xe trung bình bị đẩy lên cao.

Ông Erin Keating, chuyên gia phân tích cấp cao tại Cox Automotive, nhận định: "Đến năm 2050, sở hữu ô tô có thể giống như việc đăng ký một dịch vụ xa xỉ mà bạn không thể hủy bỏ".

Dự báo đến cuối năm 2027, tổng chi phí di chuyển cá nhân sẽ đạt mức 154% so với năm 2018.

Có thể trong 25 năm tới, những người mua xe sẽ nhìn lại năm 2025 và thắc mắc: "Tại sao ngày xưa khoản trả góp mua xe lại là mục chi phí lớn nhất, trong khi hiện nay nó chỉ là phí gia nhập để được quyền sử dụng dịch vụ di chuyển?".