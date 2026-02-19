Orbbec: Gã khổng lồ thầm lặng đứng sau đôi mắt của kỷ nguyên robot nhân hình 19/02/2026 17:59

(PLO)-Howard Huang, nhà sáng lập Orbbec, đang thực hiện sứ mệnh biến công ty có trụ sở tại Thâm Quyến thành nhà cung cấp cảm biến thị giác 3D hàng đầu thế giới, giúp robot nhân hình không chỉ nhìn mà còn hiểu thế giới vượt xa khả năng của con người.

Bước đột phá từ đấu trường robot thế giới

Tại Thế vận hội robot nhân hình thế giới lần đầu tiên diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 8-2025, hơn 500 robot từ 16 quốc gia đã tranh tài ở 26 hạng mục.

Trong đó, Viện nghiên cứu X-Humanoid của Trung Quốc đã gây kinh ngạc khi giành 10 huy chương. Đứng sau thành công của những mẫu robot như Tien Kung Ultra (vô địch chạy 100m) hay Tian Yi (vô địch xử lý vật liệu) chính là công nghệ cảm biến thị giác 3D tiên tiến từ Orbbec.

Hệ thống mắt thần này cho phép robot nhận biết chiều sâu, điều hướng trong môi trường phức tạp và tương tác vật lý chính xác, những yếu tố cốt lõi để đưa robot từ phòng thí nghiệm vào đời thực.

CEO Orbbec Howard Huang tự tin khẳng định: "Chúng tôi muốn cung cấp cho robot khả năng thị giác vượt trội hơn cả con người".

Thành lập năm 2013, Orbbec khởi đầu bằng việc sản xuất cảm biến cho quét 3D và sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt). Hiện nay, danh mục sản phẩm của hãng đã mở rộng sang các dòng camera RGBD (ghi nhận màu sắc và chiều sâu) và Lidar (cảm biến laser tầm xa).

Công nghệ của Orbbec hiện diện khắp nơi từ thanh toán bằng khuôn mặt trên Alipay cho đến các dòng robot quét dọn của Pudu Robotics hay robot chăm sóc người già của Robocare (Hàn Quốc).

Theo báo cáo của Morgan Stanley, thị trường robot nhân hình tích hợp AI có thể đạt quy mô 7.500 tỉ USD vào năm 2050.

Nắm bắt cơ hội này, Orbbec đã trở thành đối tác cung cấp linh kiện cho hầu hết các tên tuổi lớn trong ngành robot nhân hình tại Trung Quốc như AgiBot, UBTech và Stardust Intelligence.

Tăng trưởng

Sự bùng nổ của ngành robot đã giúp Orbbec lội ngược dòng ngoạn mục về tài chính. Trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty đạt lợi nhuận ròng 69 triệu Nhân dân tệ (9,8 triệu USD), so với mức lỗ 102 triệu cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tăng hơn gấp đôi lên mức 714 triệu Nhân dân tệ. Orbbec chiếm tới 70% thị phần cảm biến thị giác 3D cho robot dịch vụ di động tại cả Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cổ phiếu công ty đã tăng hơn gấp đôi trong 12 tháng qua, đưa khối tài sản của ông Howard Huang lên mức 1,6 tỉ USD tính đến giữa tháng 1-2026.

Để chuẩn bị cho tương lai, Orbbec đang huy động thêm 980 triệu Nhân dân tệ để phát triển các thuật toán và cảm biến thị giác thế hệ mới. Ngoài nhà máy khổng lồ tại Quảng Đông, hãng cũng đang xây dựng cơ sở sản xuất thứ hai tại Việt Nam.