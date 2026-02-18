Ô tô có giá dưới 500 triệu đồng ngày càng hiếm 18/02/2026 11:03

Dù các chuyên gia dự báo nguồn cung ô tô cũ sẽ dồi dào hơn trong năm nay, nhưng người tiêu dùng khó có thể kỳ vọng vào một đợt giảm giá mạnh.

Sự kết hợp giữa danh mục xe đời cao và chi phí vay mua xe đắt đỏ đang tạo ra một gọng kìm tài chính đối với người mua xe.

Dù lượng xe tại các đại lý đang dần được cải thiện, nhưng thị trường lại đang tràn ngập các dòng xe đời mới với giá trị cao. Điều này, cộng với việc giá bán buôn tăng nhẹ trong tháng 1, đã triệt tiêu cơ hội giảm giá sâu cho người bán lẻ.

Theo dữ liệu từ J.D. Power, tại Mỹ, mức giá trung bình của một chiếc ô tô cũ dưới 8 năm tuổi vào năm 2025 là 30.202 USD, tăng tới 27,6% so với mức 23.668 USD của năm 2020. Ông Jonathan Banks,

Phó Chủ tịch J.D. Power, nhấn mạnh: "Những chiếc xe có giá dưới 20.000 USD (500 triệu đồng) đang trở nên cực kỳ khan hiếm". Thực tế, tỷ lệ xe dưới ngưỡng giá này đã giảm mạnh từ 53% vào năm 2019 xuống chỉ còn 30% vào năm 2025.

Dù giá ô tô cũ có hạ nhiệt nhẹ so với đỉnh điểm nhưng chi phí tài chính lại là một gánh nặng mới. Lãi suất vay mua xe cũ thường cao hơn đáng kể so với xe mới, đặc biệt đối với những người có điểm tín dụng thấp.

Đối với nhóm khách hàng có điểm tín dụng từ 501 - 600, lãi suất trung bình lên tới 19%. Trong tháng 1-2026, lãi suất trung bình toàn thị trường xe cũ là 10,5% cho khoản vay khoảng 29.364 USD.

Nếu tính trên kỳ hạn 72 tháng, một người mua xe sẽ phải trả góp trung bình 551 USD/tháng. Tổng số tiền lãi phải trả sau cả kỳ hạn lên tới hơn 10.000 USD, đẩy tổng giá trị thanh toán cho chiếc xe lên gần 40.000 USD.

Đáng lo ngại hơn, một bộ phận nhỏ nhưng đang tăng dần (khoảng 6,3%) người mua xe cũ hiện đang phải chấp nhận mức trả góp hàng tháng từ 1.000 USD trở lên.

Các chuyên gia khuyến nghị, nếu bạn đã lâu chưa quay lại thị trường ô tô, hãy chuẩn bị tâm lý cho một mức giá sàn hoàn toàn mới. Hãy kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và tính toán chi tiết tổng chi phí sở hữu bao gồm cả lãi vay trước khi đặt bút ký hợp đồng.