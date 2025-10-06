Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh trước thềm quyết định nâng hạng thị trường 06/10/2025 18:05

(PLO)- Nhà đầu tư hiện đang đặc biệt quan tâm đến một diễn biến quan trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 6-10, chỉ số VN-Index tăng 49,68 điểm (+3,02%), đóng cửa tại 1.695,5 điểm. Giá trị giao dịch đạt 32.246,30 tỉ đồng trên sàn HOSE.

Trong nhóm 30 cổ phiếu top đầu thị trường, chỉ số VN30-Index tăng 59,46 điểm (+3,20%), đóng cửa tại 1.918,97 điểm. Trong nhóm, có 29 mã tăng giá như SSI (+6,9%), VPB (+6,9%), VRE (+6,9%), TPB (+6,1%) và HPG (+5,6%) … Ngược lại, chỉ có 1 mã giảm giá, đó là LPB (-1,3%).

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất chờ đợi quyết định của FTSE Russell. Ảnh: VGP

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị 1.856,91 tỉ đồng. Trong đó, họ bán mạnh tại MWG (-311,21 tỉ), MBB (-279,35 tỉ), FPT (-266,39 tỉ), STB (-212,83 tỉ) và VRE (-196,42 tỉ) …

Ở chiều ngược lại, họ mua nhiều tại HPG (+146,83 tỉ), VIX (+146,28 tỉ), ACB (+46,41 tỉ), GEX(+42,71 tỉ) và HDG (+25,28 tỉ) …

Theo phân tích của Chứng khoán Rồng Việt, một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán tăng điểm phiên hôm nay chính là kết quả tăng trưởng GDP quý III, tâm lý lạc quan của thị trường đã hình thành ngay từ đầu phiên.

Nhịp tăng đã nhanh chóng đưa VN-Index tiến đến vùng 1.688 điểm trước khi hạ nhiệt. Thị trường có khoảng thời gian lưỡng lự quanh 1.680 điểm trước khi tiếp tục chiều hướng tăng điểm vào giai đoạn cuối phiên.

Nhà đầu tư hiện đang đặc biệt quan tâm đến một diễn biến quan trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Rạng sáng ngày 8-10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7-10), FTSE Russell sẽ công bố báo cáo phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9-2025.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Như vậy, chỉ còn chưa đầy 48 tiếng, quyết định quan trọng được nhà đầu tư chờ đợi nhất ở thời điểm hiện tại sẽ được công bố.

Nếu chính thức được nâng hạng, chứng khoán Việt Nam có thể thu hút hàng tỉ USD vốn ngoại; quan trọng hơn cả là nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế, qua đó hướng tới những mục tiêu xa hơn như thị trường mới nổi nâng cao của FTSE và đáp ứng các tiêu chí của MSCI.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến rất gần đến mục tiêu được FTSE Russell nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 10 này. Nhận định này có cơ sở vững chắc bởi Việt Nam đã đáp ứng hầu hết các tiêu chí quan trọng mà FTSE Russell nêu ra trước đó. Những nỗ lực này không chỉ bao gồm việc sửa đổi quy định mà còn là sự đồng thuận từ các cơ quan quản lý, thành viên thị trường và công ty chứng khoán nhằm tạo ra một cơ chế hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng Giám đốc khối đầu tư chứng khoán Tập đoàn VinaCapital

Trong kịch bản cơ sở, chứng khoán BSC dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE Russell nâng hạng vào ngày 7-10-2025 với quá trình chuyển đổi gồm 2 giai đoạn kéo dài tối thiểu 6-12 tháng. Đối với MSCI, khả năng Việt Nam lọt vào danh sách tiềm năng nâng hạng lên Emerging Market được dự báo khả thi trong giai đoạn 2026 - 2027.

Trong cuộc họp báo mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng cho biết việc nâng hạng thị trường là bước khởi đầu, sau đó chúng ta còn phải duy trì vị thế và tiếp tục hướng đến những bước cao hơn trong tương lai.

“Đây là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán sớm minh bạch hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn và từ đó thúc đẩy thị trường vốn và nền kinh tế phát triển” - Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết thị trường có thể nhận kết quả nâng hạng vào đầu tháng 10, xác suất trên 90%.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng đánh giá nâng hạng không phải là phép màu mà còn nhiều mục tiêu khác để phấn đấu.