Tổ chức FTSE Russell công bố đánh giá mới nhất về nâng hạng thị trường chứng khoán 06/09/2025 17:19

(PLO)- Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi tính đến tháng 3-2025 và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Ngày 5-9, tổ chức FTSE Russell công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9-2025 sẽ được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Ba (7-10).

Chuyên gia HSBC ước tính dòng vốn từ các quỹ chủ động vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ dao động từ 1,9 tỷ đến 7,4 tỷ đô la Mỹ, tùy thuộc vào tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số.

﻿Ảnh: VGP

Việc phân loại các thị trường trong các chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE được đánh giá liên tục. Để đảm bảo tính minh bạch, các thị trường đang được xem xét để tái phân loại từ/thành Developed (Thị trường Phát triển), AdvancedEmerging (Mới nổi Nâng cao), Secondary Emerging (Mới nổi Thứ cấp), hoặc Frontier Market (Cận biên) được đưa vào Danh sách theo dõi (Watch List) của FTSE.

Theo đánh giá của FTSE Russell, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi tính đến tháng 3-2025 và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Đánh giá mới nhất của FTSE Rusell về thị trường chứng khoán Việt Nam. Nguồn: FTSE

Quan điểm của nhà đầu tư và giới phân tích ngoại với việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều điểm tích cực trong thời gian gần đây.

Theo một báo cáo phân tích mới đây của HSBC, Việt Nam đã đáp ứng 7 trong 9 tiêu chí thuộc khung “Chất lượng thị trường” của FTSE. Những tiêu chí định lượng như quy mô vốn hóa, thanh khoản hay sự hiện diện của cổ phiếu quy mô lớn đã đạt. Hai tiêu chí còn lại liên quan đến cơ chế thanh toán và chi phí giao dịch thất bại trước đây từng khiến FTSE xếp loại “hạn chế”, nay đã có tiến triển.

Chuyên gia HSBC dẫn ví dụ Việt Nam đã ra mắt hệ thống giao dịch KRX được mong đợi từ lâu vào tháng 5-2025. Đây là cột mốc quan trọng đối với sàn giao dịch. Hệ thống mới khắc phục các vấn đề như tắc nghẽn lệnh và có khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Quan trọng hơn, hệ thống này mở đường cho sàn giao dịch chuyển sang hệ thống thanh toán bù trừ trung tâm, trong đó giao dịch và thanh toán diễn ra đồng thời và hiệu quả hơn.

Bộ Tài chính cho biết FTSE Russell đánh giá cao những cải cách gần đây. Đặc biệt, Thông tư 68/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 4-11-2024 và Thông tư 18/2025/TT-BTC ban hành ngày 26-4-2025 đã gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước, giúp thị trường tiệm cận hơn với chuẩn quốc tế.