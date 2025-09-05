Diễn biến lạ trên thị trường chứng khoán 05/09/2025 18:21

Phiên giao dịch hôm nay (5-9), có thể được chia thành hai giai đoạn khác nhau.

Trong phiên sáng, dòng tiền đổ vào mạnh mẽ đã giúp hàng loạt cổ phiếu tăng trần, đưa chỉ số VN-Index bùng nổ và lần đầu tiên trong lịch sử chinh phục mốc 1.700 điểm, với sự dẫn dắt của nhóm bluechip

Sang phiên chiều, áp lực chốt lời gia tăng đã khiến thị trường lao dốc gần 30 điểm. Đây cũng là mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ 26/8

Theo giới phân tích, dù tính biến động cao nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng khoảng 40% so với đầu năm, trở thành một trong những thị trường có hiệu suất tốt nhất thế giới.

Nhiều công ty chứng khoán nhận định xu hướng tăng điểm vẫn còn mạnh và VN-Index có khả năng tiếp cận các mốc kháng cự cao hơn, có thể là 1.720 điểm, thậm chí có thể tiến tới 1.800 - 1.850 điểm trong những tháng cuối năm.

Thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các tháng cuối năm. Động lực chính đến từ triển vọng tích cực của tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận doanh nghiệp, vốn được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp, chính sách đầu tư công và sự khởi sắc của thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị, đà tăng của thị trường chứng khoán có thể tiếp tục, nhưng cần lưu ý áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiến gần các vùng kháng cự quan trọng.

Kết phiên, VN-Index chạm mức 1.666 điểm với giá trị thanh khoản 49.000 tỉ đồng, cao nhất kể từ ngày 25-8.