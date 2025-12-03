Techfest Việt Nam 2025: Đưa công nghệ và tinh thần khởi nghiệp ra 'đời sống vỉa hè' 03/12/2025 17:40

(PLO)- Việc tổ chức Techfest tại Hồ Hoàn Kiếm tiếp cận mô hình đã thành công ở nhiều quốc gia, đưa công nghệ và tinh thần khởi nghiệp ra "đời sống vỉa hè".

Ngày 3-12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức họp báo giới thiệu Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Techfest Việt Nam 2025).

Với chủ đề Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân – Động lực tăng trưởng mới", sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-12 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) cho biết, Techfest 2025 có sự chuyển đổi mạnh mẽ so với các năm trước, từ mô hình sự kiện trong nhà sang mô hình không gian mở tại phố đi bộ.

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN).

Cách tiếp cận này giúp người dân trực tiếp trải nghiệm những công nghệ mới, mô hình kinh doanh sáng tạo cũng như các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo rộng rãi hơn trong cộng đồng.

"Bên cạnh các hoạt động chuyên môn như công bố chính sách, diễn đàn đầu tư, kết nối thương vụ, Techfest năm nay còn truyền tải thông điệp Doanh nghiệp Một người, thúc đẩy tư duy khởi nghiệp cá nhân trong bối cảnh kinh tế số.

“Nói đến khởi nghiệp sáng tạo, không chỉ nói về startup mà nói đến toàn dân: Tất cả mọi người, mọi tầng lớp đều có thể sử dụng, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân và đóng góp cho đất nước. Các ngành nghề đều có thể ứng dụng kết quả khoa học, công nghệ để khởi nghiệp. Trong đó, hạt nhân là các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ để hình thành dịch vụ mới”- Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh nhấn mạnh.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người cùng hàng trăm chuyên gia, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế từ Đông Nam Á, Bắc Mỹ, châu Âu và nhiều khu vực khác"- ông Quất thông tin.

Trong ba ngày diễn ra Techfest, hơn 700 gian trưng bày sẽ được bố trí quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tạo nên một không gian công nghệ mở với hàng loạt trải nghiệm mới như talkshow truyền cảm hứng, workshop thực hành, studio AI chụp ảnh lấy ngay, thử thách AR hay các khu vực tương tác công nghệ.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhóm sáng tạo nội dung số, gaming, esport, kinh tế dữ liệu hay AI giới thiệu sản phẩm, kết nối nhà đầu tư và tìm kiếm đối tác.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội cho biết thêm, việc tổ chức Techfest tại Hồ Hoàn Kiếm là một bước đi mới, tiếp cận mô hình đã thành công ở nhiều quốc gia như Singapore, đưa công nghệ và tinh thần khởi nghiệp ra "đời sống vỉa hè", xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng để nuôi dưỡng các doanh nghiệp sáng tạo và từng bước hình thành những kỳ lân công nghệ.

"Hà Nội đang tiên phong thể chế hóa các chính sách thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với 6 nghị quyết mới ban hành, trong đó có nhiều nội dung lần đầu áp dụng ở cấp địa phương như cơ chế sandbox hay quỹ đầu tư mạo hiểm.

Thành phố đang triển khai "kế hoạch 90 ngày" để đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống và Techfest 2025 chính là dịp thử nghiệm quan trọng cho những cơ chế mới này"- ông Tuấn Anh nói.