Techshow 2025: Phác họa bức tranh toàn cảnh về những đột phá công nghệ mới nhất 28/11/2025 16:05

(PLO)- Triển lãm Techshow 2025 xoay quanh chủ đề trọng tâm là chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong đó đã phác họa được những đột phá công nghệ mới nhất.

Ngày 28-11, tại TP.HCM, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp cùng Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ điện lực toàn quốc cùng Triển lãm Techshow 2025. Sự kiện quy tụ 52 gian hàng từ 36 đơn vị trong nước và quốc tế, trưng bày hàng loạt giải pháp, thiết bị công nghệ tiên tiến.

Khai mạc hội nghị, ông Mai Quốc Hội - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VEEA nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến việc phát triển năng lượng quốc gia, đặc biệt là phát triển khoa học, công nghệ về phát triển năng lượng.

Cùng với đó, ngành điện đã tích cực triển khai nhiều giải pháp khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để tối ưu hóa trong quản lý vận hành hệ thống điện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhờ đó, ngành năng lượng đã duy trì tăng trưởng ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện.

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết các tham luận của chuyên gia trong nước và quốc tế đã tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, thiết thực và cấp bách của ngành điện. Sau gần hai ngày làm việc, các nội dung thảo luận đều bám sát định hướng lớn, với nhiều vấn đề vĩ mô được tiếp cận một cách khoa học và bài bản.

Các chuyên gia đã vận dụng hiệu quả các công cụ nghiên cứu hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật… Từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số, vào thực tiễn hoạt động của ngành điện lực trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN khẳng định đây là chuỗi hoạt động khoa học công nghệ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện. Điểm nhấn của triển lãm là các thành tựu ứng dụng công nghệ cao như lưới điện thông minh, AI camera, IoT, SCADA, DMS, OMS.

Cùng với đó là các giải pháp truyền tải, phân phối điện và giám sát đường dây bằng UAV, LiDAR, AI cũng được giới thiệu rộng rãi.

Techshow không chỉ là nơi trình diễn công nghệ, mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành Điện lực Việt Nam. Đây là cơ hội để tiếp cận trực tiếp các giải pháp, đặc biệt là chuyển đổi số cùng trí tuệ nhân tạo (AI) - những yếu tố đang định hình tương lai ngành điện.