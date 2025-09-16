Bộ Tài chính làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London, thúc đẩy nâng hạng thị trường 16/09/2025 13:58

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và FTSE Russell, trao đổi giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 15-9 (giờ địa phương), tại London (Vương quốc Anh), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính đã làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của LSE và FTSE Russell với UBCKNN trong thời gian qua, đặc biệt trong các nỗ lực cải cách nhằm đáp ứng tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lãnh đạo ngành tài chính cũng thông tin trong khuôn khổ chuyến công tác này, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương sẽ làm việc trực tiếp với FTSE Russell để bàn chi tiết các tiêu chí nâng hạng.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại London vào ngày 16-9, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ nhất về thị trường tài chính Việt Nam tới các nhà đầu tư quốc tế.

Về tình hình kinh tế, Bộ trưởng cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP quý 2 đạt 7,96%, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,3 - 8,5%.

Vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt gần 26,1 tỉ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 598 tỉ USD, tăng 16,3%.

Đối với thị trường chứng khoán, đến cuối tháng 8, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 352 tỉ USD, tương đương 79,5% GDP năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có nhiều phiên giao dịch vượt 3 tỉ USD. Bình quân, giá trị giao dịch đạt hơn 1,1 tỉ USD/phiên, xếp vào nhóm sôi động hàng đầu ASEAN.

Chính phủ Việt Nam đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đáp ứng yêu cầu nâng hạng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư quốc tế tham gia thị trường chứng khoán.

"Việt Nam đã ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay, tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc LSE tại buổi làm việc.

Bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc LSE, hoan nghênh những thông tin tích cực từ Bộ trưởng. Bà chia sẻ về hoạt động của LSE và nhấn mạnh khả năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm việc phát triển chỉ số chung giữa VNX và FTSE Russell.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất nhiều định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trước hết, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, giám sát thị trường, áp dụng chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (ESG).

Đồng thời, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm tài chính mới như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh.

Ngoài ra, hai bên có thể phối hợp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tới nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Anh và châu Âu.

Một ưu tiên khác là đào tạo nguồn nhân lực tài chính - chứng khoán, kết hợp với ứng dụng công nghệ Fintech, AI, Blockchain nhằm nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

"Với sự đồng hành của LSE, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng chung của hai quốc gia cũng như toàn cầu", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited.

Đáp lại, bà Julia Hoggett khẳng định LSE sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình nâng hạng lên thị trường mới nổi, đồng thời đóng vai trò "cửa ngõ" để kết nối thị trường Việt Nam với thế giới.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác ở nhiều phương diện, qua đó giúp thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế.