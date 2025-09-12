Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước báo cáo về thị trường vàng, chứng khoán

Ngày 11-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 161 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.
Cụ thể, để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành với thị trường: tiền tệ, vàng, chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý trước ngày 14-9.
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.
Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý trước ngày 15-9.
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.
Trước đó, ngày 8-9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.
Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng trong ngày 9-9.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương giải pháp nâng cao công tác quản lý thị trường vàng, bảo đảm an toàn, lành mạnh, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, tiền tệ.
Kế đó, định kỳ trước 11 giờ thứ Sáu hàng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về diễn biến thị trường vàng.