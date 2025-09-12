Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước báo cáo về thị trường vàng, chứng khoán 12/09/2025 07:52

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường vàng, chứng khoán... và đề xuất các giải pháp.

Ngày 11-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 161 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Cụ thể, để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành với thị trường: tiền tệ, vàng, chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý trước ngày 14-9.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thống đốc NHNN báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ trước ngày 14-9.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý trước ngày 15-9.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.