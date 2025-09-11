Chuyên gia khuyên 'không nên vội vã quyết định khi giá vàng tăng' 11/09/2025 18:22

Giá vàng đã thiết lập một kỷ lục mới khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư đổ xô vào kim loại này giữa bối cảnh kinh tế bất ổn và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Hiện giá vàng thế giới vẫn duy trì mức 3.621 USD/ounce, tương đương 116,5 triệu đồng/lượng. Mức trên 3.600 USD được xem là kỷ lục của giá vàng từ trước đến nay.

Trả lời Hãng tin CNBC, bà Blair duQuesnay, chuyên gia phân tích Ritholtz Wealth Management, nhận định, không còn nghi ngờ gì nữa, vàng đang có xu hướng tăng cao và nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ liên bang Chicago (Mỹ), các nhà đầu tư coi vàng là công cụ bảo vệ trước bối cảnh kinh tế tồi tệ. Là một tài sản trú ẩn an toàn, vàng có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và trong giai đoạn bất ổn chính trị, tài chính.

Ông Sameer Samana, Giám đốc bộ phận cổ phiếu toàn cầu và tài sản thực tại Wells Fargo Investment Institute, cho biết: "Vàng đáp ứng tất cả những tiêu chí đó".

Theo báo cáo chiến lược đầu tư mới nhất của Wells Fargo Investment Institute, các nhà phân tích kỳ vọng việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vàng và sự gia tăng bất ổn địa chính trị sẽ hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu đối với các kim loại quý.

Mặc dù vàng đang có đợt tăng giá kỷ lục, nhưng các chuyên gia khuyên phải có chiến lược cho cách mua vàng. Bà Blair duQuesnay, khuyến nghị chỉ nên giới hạn tỷ trọng vàng dưới 3% tổng danh mục đầu tư. Vì vàng được xem là một công cụ phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tài sản trong thời kỳ bất ổn kinh tế, chứ không phải là một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao liên tục.

Giá vàng tăng mạnh có thể thu hút nhiều nhà đầu tư theo tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO). Tuy nhiên, cách mua vàng vẫn phải cẩn trọng, không nên vội vã đưa ra quyết định khi giá vàng đang tăng quá mạnh. Điều này có thể tạo ra rủi ro cho nhà đầu tư khi giá điều chỉnh giảm.

Tóm lại, trong bối cảnh giá vàng cao kỷ lục, chiến lược hiệu quả nhất là đa dạng hóa danh mục, xem vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, và sử dụng các quỹ ETF vàng để tối ưu hóa chi phí và tính thanh khoản.