Chứng khoán Việt đang đứng trước cơ hội bứt phá ngoạn mục 24/09/2025 10:07

(PLO)-Sau 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuẩn bị đón nhận cơ hội nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá ngoạn mục, hứa hẹn một tương lai đầy sôi động cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cuộc chuyển mình quyết liệt

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Reuters khi đang có chuyến công tác làm việc với FTSE Russell và Sở giao dịch Chứng khoán London, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết khá tự tin về việc FTSE Russell sẽ xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi vào tháng 10 tới.

"Cá nhân tôi khá tự tin vào khả năng nâng hạng lần này. Về cơ bản và nền tảng, chúng tôi đã đáp ứng các tiêu chí của các nhà cung cấp chỉ số" - ông Thắng nói.

Tuyên bố này có thể được xem là một tín hiệu mạnh mẽ, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư về một bước tiến lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Phan Lê Thành Long, Chủ tịch AFA Group cho biết, trong chuyến công tác này, đoàn cấp cao của Bộ Tài chính với nhiều cán bộ chủ chốt đã tham gia và có rất nhiều hoạt động. Điều này thể hiện một nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong việc chứng minh với thế giới rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đủ sức được gắn nhãn ở một vị thế cao hơn.

“Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay giống như một chàng thanh niên đã trưởng thành, nhưng vẫn đang mặc chiếc áo chật. Về cả quy mô lẫn chất lượng, chúng ta đã đủ tiêu chuẩn để trở thành thị trường mới nổi từ rất lâu rồi” – ông Long nói.

Vào ngày 12-9 vừa qua, với Quyết định 2014/QĐ-TTg, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán, đặt mục tiêu rõ ràng để nâng cấp vị thế của thị trường trong khu vực và trên toàn cầu. Trước đó 1 ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP để chi tiết hóa Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024.

Đây là một nỗ lực toàn diện nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và tăng cường tính minh bạch, hiệu quả của thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá ngoạn mục khi thời điểm nâng hạng thị trường đang đến gần. Ảnh: PM

Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu trên như giải quyết rào cản ký quỹ, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường năng lực hệ thống giao dịch và thanh toán để đáp ứng khối lượng giao dịch lớn…

Việc Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi kịp thời trước kỳ đánh giá của FTSE cho thấy quyết tâm lớn trong việc nâng hạng thị trường.

Theo nhận định của BSC Research, Nghị định này đặc biệt cần thiết vì nó hướng tới việc xóa bỏ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai các giải pháp dài hạn hơn.

Việc Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu đạt tiêu chuẩn của MSCI và FTSE cũng cho thấy một tầm nhìn dài hạn và quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển thị trường vốn Việt Nam theo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Bùng nổ trong tương lai

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, điều kiện tiên quyết để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững là phải liên tục hoàn thiện các cơ chế chính sách và quy định cụ thể, hướng tới việc gia tăng trải nghiệm cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Phan Lê Thành Long đánh giá, cơ hội đầu tư chỉ thực sự bền vững khi đến từ các doanh nghiệp chất lượng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là năng lực quản trị. Nếu quản lý yếu kém, nhà đầu tư có thể mất tiền vì những rủi ro không liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Việt Nam đang có những hành động cụ thể và mạnh mẽ để đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường. Từ năm ngoái đến nay, một loạt các văn bản pháp lý đã được ban hành, tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng chưa từng có. Những nỗ lực này cho thấy Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc nói về câu chuyện nâng hạng, mà đã thực sự hành động để biến điều đó thành hiện thực.

“Với những nỗ lực đó, ngay cả khi chưa có thông báo nâng hạng chính thức, thị trường Việt Nam đã bước sang một vị thế mới, không còn là thị trường bậc thấp. Sức hút đối với cả nhà đầu tư trong và ngoài nước là rất lớn, được minh chứng rõ nhất qua thanh khoản thị trường.

Những phiên giao dịch trị giá 2 tỉ USD, thậm chí 3 tỉ USD không còn là điều xa vời. Trong khi trước đây, thanh khoản 1 tỉ USD là một cột mốc mơ ước, giờ đây nó đã trở thành chuyện bình thường. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy sức mạnh nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam” – ông Long nhận định.

Theo báo cáo mới nhất từ Ngân hàng HSBC, Việt Nam có khả năng cao được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá vào ngày 7-10 tới. HSBC ước tính dòng vốn từ các quỹ thụ động vào thị trường chứng khoán có thể đạt khoảng 1,5 tỉ USD sau khi được nâng hạng. Trong kịch bản lạc quan nhất, con số này có thể lên tới 3 tỉ USD, cộng thêm dòng vốn từ các quỹ chủ động.

Hàng tỉ USD được dự báo đổ vào thị trường chứng khoán sau nâng hạng. Ảnh: PM

Nhiều công ty chứng khoán cũng dự báo khá lạc quan về thị trường chứng khoán sau nâng hạng. Chẳng hạn, Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam dự báo VN-Index có thể lập đỉnh mới trong vùng 1.800–2.000 điểm vào cuối năm 2025.

Công ty chứng khoán SSI nhận định rằng Việt Nam sẽ được FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 10-2025. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ kéo theo dòng vốn khoảng 1 tỉ USD từ các quỹ ETF theo chỉ số.

Trong khi đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc đang ồ ạt cổ phiếu Việt Nam nhằm đón đầu làn sóng nâng hạng thị trường. Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD), dư nợ đầu tư của các nhà đầu tư Hàn Quốc vào cổ phiếu Việt Nam đã tăng 22,1%, đạt mức 290,3 triệu USD tính đến ngày 2 tháng 9.

Động lực chính cho xu hướng này là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ACE Vietnam VN30 (Synth). Quỹ ETF duy nhất niêm yết tại Hàn Quốc theo dõi các cổ phiếu blue-chip của Việt Nam đã thu hút 3,9 tỉ won (2,8 triệu USD) trong tháng 8 và tiếp tục nhận thêm 1,4 tỉ won chỉ trong hai ngày đầu tháng 9.

Sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ hai yếu tố chính. Các nhà đầu tư Hàn Quốc đặt niềm tin vào tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam.

Khả năng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong đợt đánh giá sắp tới đang là cú hích mạnh mẽ, thu hút dòng vốn ngoại.

Theo giới phân tích, việc được nâng hạng sẽ mở ra cánh cửa cho dòng vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Nhiều quỹ đầu tư thụ động, đặc biệt là các quỹ ETF, có quy định chỉ được đầu tư vào các thị trường được xếp hạng mới nổi.

Khi Việt Nam nằm trong danh sách này, hàng tỉ USD từ các quỹ này sẽ tự động được phân bổ vào thị trường, tạo ra một nguồn vốn ổn định và lâu dài. Hơn nữa, vị thế mới cũng thu hút các quỹ đầu tư chủ động và các tổ chức đầu tư lớn tìm kiếm cơ hội ở các thị trường có triển vọng tăng trưởng cao.