Thịt đà điểu VietOstrich: Vị ngon lạ miệng, làm mới mâm cơm ngày Tết 15/12/2025 09:02

(PLO)- Tết cận kề, các bà nội trợ rỉ tai nhau về thịt đà điểu VietOstrich của Khatoco như một gợi ý thú vị vừa lạ miệng, vừa lành tính lại vô cùng dễ chế biến.

Tháng 12 gõ cửa, không khí Tết đã bắt đầu len lỏi trong những câu chuyện cuối năm. Bên cạnh bánh chưng, giò chả hay thịt gà quen thuộc, nhiều gia đình hiện đại đang muốn tìm kiếm hương vị mới lạ để mâm cơm ngày xuân thêm phần phong phú và trọn vẹn.

Ăn ngon, lạ miệng mà vẫn "nhẹ bụng"

Tết đến, niềm vui sum vầy thường đi kèm nỗi lo... tăng cân hay cảm giác ngấy vì những bữa tiệc triền miên nhiều dầu mỡ. Đây chính là lúc thịt đà điểu VietOstrich phát huy tác dụng, trở thành lựa chọn lý tưởng để cân bằng lại khẩu vị ngày Tết.

Cả nhà sum vầy thưởng thức món ăn được chế biến từ thịt đà điểu VietOstrich.

Điểm sáng giá nhất của thịt đà điểu chính là sự "nghịch lý" đầy thú vị: Sở hữu thớ thịt đỏ hồng, mềm ngọt và đậm đà tựa thịt bò thượng hạng, nhưng lại mang những chỉ số "vàng" cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại thịt này có hàm lượng cholesterol và mỡ cực thấp, nhưng lại dồi dào protein, sắt và các khoáng chất thiết yếu. Chính vì thế, khi thưởng thức các món ăn từ đà điểu, bạn sẽ cảm thấy nhẹ bụng, dễ tiêu hóa. Đây là nguyên liệu tuyệt vời để chiều chuộng vị giác của cả gia đình, từ người lớn tuổi cần kiêng khem đến trẻ nhỏ, giúp cả nhà ăn ngon miệng mà không lo ảnh hưởng sức khỏe.

An tâm tuyệt đối với sản phẩm “sạch từ gốc”

Ngày Tết, chọn thực phẩm ngon là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là phải sạch và an toàn. Về điểm này, VietOstrich ghi điểm tuyệt đối nhờ uy tín lâu năm của Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) – đơn vị tiên phong trong ngành chăn nuôi đà điểu tại Việt Nam.

Mâm cỗ ngày Tết với các món ăn được chế biến từ thịt đà điểu VietOstrich.

Từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng là kết tinh của quy trình khép kín nghiêm ngặt tại các trang trại quy mô lớn ở Khánh Hòa. Từ khâu chọn con giống, thức ăn đến quy trình chế biến và đóng gói đều đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 và HACCP. Cầm gói thịt trên tay, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về độ tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là yếu tố tiên quyết để tạo nên một cái Tết an lành, trọn vẹn.

Đánh thức vị giác ngày xuân với thực đơn "biến hóa khôn lường"

Nhiều người e ngại thịt đà điểu lạ nên khó nấu, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nguyên liệu này cực kỳ dễ tính và có thể chế biến linh hoạt theo sở thích của từng gia đình.

Sản phẩm thịt đà điểu VietOstrich.

Cho bữa cơm sum họp: Chỉ cần một chút biến tấu, các bà nội trợ có thể trổ tài với Đà điểu xào sả ớt, Đà điểu nướng lá lốt thơm nức mũi, hay nồi lagu đà điểu nóng hổi, Đà điểu tiềm thảo dược bổ dưỡng sẽ khiến không khí gia đình thêm ấm cúng.

Cho tiệc Tân niên sang trọng: Thay vì món bò bít tết quen thuộc, hãy thử làm mới vị giác bằng món Bít tết đà điểu mềm tan trong miệng hay Salad đà điểu thanh mát. Đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn tinh tế khiến khách đến chơi nhà phải tấm tắc khen ngon.

Món "lai rai" đãi khách: Với cánh mày râu, đĩa Sườn đà điểu nướng, Đà điểu nướng xiên que, Dạ dày đà điểu trộn gỏi giòn sần sật hay Đà điểu nhúng giấm chua thanh sẽ là "mồi bén" để câu chuyện đầu năm thêm rôm rả. Đặc biệt, món Ngón chân đà điểu hấp thì là độc đáo hứa hẹn mang lại trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Lai rai ngày Tết cùng bạn bè với món đà điểu nướng xiên que.

Tết là dịp để chăm chút cho nhau từ những điều giản dị nhất. Thay đổi thực đơn một chút với thịt đà điểu VietOstrich không chỉ giúp bữa ăn ngày Tết thêm ngon mà còn là cách thiết thực để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu.

Một mâm cơm ngon, lành và lạ miệng, đó chính là khởi đầu hoàn hảo cho một năm mới an khang, thịnh vượng.