Hình ảnh sạt lở, vùi lấp 3 người đi xe máy trên quốc lộ 6 14/12/2025 18:56

(PLO)- Sau vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 3 người đi xe máy trên quốc lộ 6 qua xã Mai Châu, khu vực này của tỉnh Phú Thọ đang bị ách tắc giao thông.

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 14-12, tại km124+300, đèo Thung Khe thuộc quốc lộ 6 (đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng, vùi lấp xe máy, mặt đường bị vùi lấp hoàn toàn.

Đoạn xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng quốc lộ 6.

Camera hành trình của các phương tiện ghi lại cho thấy tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất, đá thì trời không mưa. Vụ sạt lở đất đá từ trên núi ập xuống bất ngờ khiến người đi xe máy không kịp tránh. Một chiếc xe máy đã bị vùi lấp.

Camera hành trình ghi lại khoảng khắc sạt lở.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, Công an xã Mai Châu và Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Chiếc xe máy bị vùi lấp.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nối Thủ đô Hà Nội, với các tỉnh Tây Bắc.

Chiều cùng ngày, Công an xã Mai Châu đã ra thông báo: Hiện tại quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu đang xảy ra sạt lở đất, gây tắc đường, các phương tiện tạm thời không lưu thông được. Đề nghị người dân và các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Khi có thông báo thông đường lực lượng công an sẽ thông tin để người dân được nắm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường.

Theo ông Hà Trung Thảo, Chủ tịch xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, lượng đất đá lớn từ ta luy dương đổ xuống đường. Xã Mai Châu phối hợp lực lượng công an địa phương, và các đơn vị liên quan tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố.