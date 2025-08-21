Clip ghi cảnh sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường Quốc lộ 4G 21/08/2025 17:15

(PLO)- Người dân đi đường kịp tháo chạy và ghi lại khoảng khắc đất đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường quốc lộ 4G.

Chiều 21-8, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang nỗ lực khắc phục sạt lở núi, gây ách tắc đường tại km110+900, Quốc lộ 4G (địa phận xã Sốp Cộp, Sơn La).

Người dân và xe bán tải kịp né tránh đất đá từ trên núi đổ xuống đường. Ảnh: CTV.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, khi người dân đang lưu thông trên quốc lộ 4G thì bất ngờ sạt lở đất đá lớn, gây ách tắc giao thông đoạn qua xã Sốp Cộp.

Người dân đã kịp chạy tránh và ghi lại clip khoảnh khắc hàng trăm khối đất đá sạt lở xuống đường.

Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện giao thông.

Video người dân ghi khoảnh khắc sạt lở đất đá gây ách tắc quốc lộ 4G.

Đội 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất đá, lực lượng CSGT cử cán bộ, chiến sĩ phân luồng giao thông.

UBND xã Sốp Cộp đã khẩn trương thông tin đến các lực lượng chức năng, huy động máy móc san gạt đất, đá, tiến hành rào chắn và cảnh báo, khắc phục sự cố.

Đất, đá sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh: SC.

Do đất đá vẫn tiếp tục sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đang theo dõi tiếp tình hình, đồng thời tổ chức cảnh báo 2 đầu điểm ách tắc. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn đất đá để sớm thông đường.