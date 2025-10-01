Bộ Công an tăng cường lực lượng tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất ở Lũng Cú 01/10/2025 18:08

(PLO)- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang từ Hà Nội lên Tuyên Quang để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất làm 4 người mất tích.

Chiều nay (1-10), tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Tuyên Quang.

Lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Tuyên Quang.

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một số vụ sự cố, tai nạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Điển hình, vào hồi 9 giờ sáng 30-9, có 4 nạn nhân bị mất tích do sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người.

Được biết, công tác cứu nạn, cứu hộ hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Trời vẫn mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét mới.

Do địa hình dốc núi, nền đất xốp và trơn trượt, lực lượng chức năng chưa thể vận chuyển xe máy xúc và các phương tiện hỗ trợ đến hiện trường. Công tác cứu hộ cứu nạn lúc này hoàn toàn dựa vào sức người.

Các cán bộ, chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ lên hiện trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đoàn công tác phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang thực hiện các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ thành lập Đoàn công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 1-10, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại thôn Má Lầu A (xã Lũng Cú) nhưng đang gặp khó khăn do địa hình dốc, đất đá quá nhiều.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Tuyên Quang khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, các lực lượng chức năng; chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ huy, đảm bảo an toàn, đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình anh Vàng Chá Sò (trú thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú) có 4 người bị mất tích trong vụ sạt lở đất.

Ngay sau buổi Lễ, Đoàn công tác đã lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Tuyên Quang.