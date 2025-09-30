Mưa lớn, sạt lở, thuỷ điện xả lũ, Tuyên Quang khẩn cấp di dời người dân 30/09/2025 16:54

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 và việc thuỷ điện xả lũ, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản.

Theo Sở Ngoại vụ Tuyên Quang, văn phòng Ngoại sự huyện Malipho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thông tin về việc Trung Quốc có kế hoạch xả lũ thủy điện Ma Lù Thàng vào lúc 12 giờ (giờ Hà Nội) ngày 30-9. Cùng thời điểm, hồ thủy điện Tuyên Quang hiện đã mở tám cửa xả đáy.

Từ sáng 30-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang họp khẩn ứng phó với mưa lũ. Đặc biệt là dự báo lũ lên rất nhanh sau khi các nhà máy thủy điện xả lũ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở ở xã Lũng Cú. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Lúc 14 giờ, mực nước trên sông Gâm đang lên và dao động trên báo động 3. Mực nước trên sông Lô đang lên và dao động ở mức báo động 2 - báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, dự báo sẽ có 22 xã, phường ở Tuyên Quang có nguy cơ ngập sâu. Đơn cử như Tân Long, Nông Tiến, Thái Bình, Bình Ca, Yên Sơn, Thái Hoà, Na Hang, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hoá, Hoà An, Kim Bình, Lực Hành, Xuân Vân, P.Mỹ Lâm, Nhữ Khê, Kiên Đài, Yên Sơn, Nhữ Khê, Phường Mỹ Lâm, Bắc Mê, phường Minh Xuân.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Đáng chú ý, tại xã Lũng Cú, mưa lớn vẫn tiếp diễn trong nhiều giờ qua khiến khu vực xã này xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống sát khu dân cư, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Lũng Cú đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lũng Cú huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng dân quân, công an địa phương tổ chức sơ tán khẩn cấp 10 hộ dân với 60 nhân khẩu tại thôn Má Lầu A ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn tại nhà văn hóa thôn.

Cũng trong sáng nay, tại xã Lũng Cú cũng xảy ra vụ sạt lở làm cuốn trôi nhà của một gia đình. Hậu quả làm bốn người mất tích. Đó là ông Vàng Chá Sò (43 tuổi); bà Hầu Thị Dính (45 tuổi); cháu Vàng Xuân Hoa (2 tuổi); cháu Vàng Minh Hải (1 tuổi).

Hiện các lực lượng đang tiếp tục túc trực tại hiện trường, tìm kiếm những nạn nhân mất tích do sạt lở đất; cắm biển cảnh báo, theo dõi diễn biến mưa lũ và sẵn sàng ứng phó nếu tình huống xấu tiếp tục xảy ra. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý quay lại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.