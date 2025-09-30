Mưa lớn, lũ đổ về Cao Bằng, nhiều khu vực sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng 30/09/2025 13:53

(PLO)- Mưa lớn kéo dài suốt 24 giờ qua đang khiến nhiều xã của tỉnh Cao Bằng bị ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt.

Mưa lớn kéo dài suốt 24 giờ qua đang khiến nhiều xã của tỉnh Cao Bằng bị ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt.

Sáng nay, 30-9, xã Đức Long (tỉnh Cao Bằng) đã phải phát thông báo khẩn đề nghị người dân cảnh giác cao độ và chủ động di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập úng, sạt lở đất nghiêm trọng.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của xã Đức Long bị ngập. Ảnh: TTĐT xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng

Tại xã Bảo Lâm, nước sông dâng cao cũng đang gây ngập sâu tại khu vực chợ nông sản, Nà Ca, Lạng Cá… Xã Canh Tân cũng cảnh báo người dân, do tình hình mưa lũ diễn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, đề nghị các hộ dân sinh sống tại ven sông, suối tuyệt đối không qua lại, vớt củi, hoặc đánh bắt cá. Các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn.

Nhiều khu vực của xã Bảo Lâm cũng bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Thông tin xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Theo Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng, tính đến sáng 30-9, đã có hai người chết vì bị sạt lở đất và bị nước lũ cuốn trôi tại xã Minh Tâm và xã Trà Lĩnh. Hiện nay, đang còn ba người mất tích, lực lượng cứu hộ đang phối hợp tìm kiếm.

Hiện mực nước sông Bằng lên cao đang ngập nước các khu vực ven sông tại các phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, xã Hòa An, xã Thông Nông, xã Cần Yên, xã Nguyên Bình, xã Xuân Trường.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng huy động cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ, giúp nhân dân di dời tài sản. Ảnh: BCHQS tỉnh Cao Bằng

Hơn 200 ngôi nhà đang bị ngập, hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái, 11 ngôi nhà bị sạt lở đất, gần 100 ha lúa, hoa màu bị đổ gãy. Giao thông có 18 điểm sạt lở, 30 điểm ngập úng.

Ủy ban nhân dân các xã, phường đang tổ chức huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán người, tài sản; cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông các điểm bị sạt lở, ngập nước.