Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao 30/09/2025 09:11

(PLO)- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Thao.

Sáng sớm ngày 30-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; các Bộ Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương… về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Thao.

Công điện cho biết theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên nhanh.

Mực nước lúc 23 giờ ngày 29-9 là 33,13m, trên báo động 3 là 1,13m. Dự báo lũ trên sông Thao tiếp tục lên trên báo động 3 từ 2-2,6m.

Để chủ động ứng phó với lũ lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

“Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu”, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan, các địa phương chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ, tình hình xả lũ hồ chứa đến người dân và các cấp chính để chủ động phòng tránh.

Cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ NN&MT).