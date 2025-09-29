Bão số 10 gây mất điện diện rộng ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 29/09/2025 12:43

(PLO)- Tính đến 7 giờ sáng 29-9, bão số 10 đã ảnh hưởng đến khoảng 1,8 triệu khách hàng sử dụng điện, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa cho biết, bão số 10 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện mà đơn vị này quản lý.

Cụ thể, cập nhật đến sáng nay, 29-9, lưới điện 110kV đã bị tạm ngừng vận hành 38 đường dây và 22 trạm biến áp, tập trung tại ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đối với lưới điện trung thế, hiện đang gián đoạn cung cấp điện tại 15.119 trạm biến áp. Sáng nay mới khôi phục hơn 200 trạm biến áp. Hiện đang gián đoạn cung cấp điện tại 362 đường dây của 4 tỉnh nêu trên, mới khôi phục được 52 đường dây.

Bão số 10 làm gãy đổ cột điện tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: EVNNPC

Tổng số khách hàng khu vực do EVNNPC quản lý là hơn 5,3 triệu khách hàng thì có gần 1,87 triệu khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện đang có khoảng 1,8 triệu khách hàng chưa được cấp điện.

EVNNPC cho biết, ba địa phương thiệt hại nặng nhất là Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá. Trong đó, Hà Tĩnh gián đoạn cung cấp điện toàn bộ 100% khách hàng, Nghệ An 87,88% khách hàng bị ảnh hưởng; 14 đường dây và 9 trạm biến áp gián đoạn vận hành; 7.957 trạm biến áp và 172 đường dây trung thế gián đoạn cung cấp điện.

Thanh Hóa có 28,29% khách hàng bị ảnh hưởng; 2.820 trạm biến áp và 65 đường dây trung thế gián đoạn cung cấp điện.

Đội xung kích PC Lai Châu xuất quân ngay trong đêm 28-9 để hỗ trợ khắc phục sự cố tại Hà Tĩnh. Ảnh: EVNNPC

Để khắc phục các sự cố, EVNNPC đã huy động 849 cán bộ, công nhân thuộc các đội xung kích từ nhiều Công ty Điện lực, lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố.

Các đội xung kích cùng thiết bị, vật tư, xe cẩu đã xuất quân ngay trong đêm để hỗ trợ Nghệ An và Hà Tĩnh nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm khôi phục cung cấp điện cho nhân dân.

Hiện nay, bão số 10 và hoàn lưu sau bão vẫn gây ảnh hưởng trên diện rộng, mưa to gió lớn kéo dài, nhiều khu vực giao thông bị chia cắt, gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý sự cố và khôi phục cung cấp điện.