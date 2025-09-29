Bão số 10 làm 6 người chết và mất tích, 17 người mất liên lạc 29/09/2025 10:20

(PLO)- Bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung.

Sáng nay, 29-9, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) có báo cáo nhanh về thiệt hại ban đầu do bão số 10 và mưa lũ đã gây tại các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Theo đó, tính đến 8 giờ sáng nay, đang bị mất liên lạc 17 người (9 người tại Quảng Trị, 8 người tại Gia Lai).

Hồi 23 giờ 30 đêm qua, tại bờ Bắc sông Gianh (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị), tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS gồm 13 người neo đậu tại khu vực trên. Sau khi bão số 10 đi qua, các thuyền viên lên tàu nổ máy kiểm tra kỹ thuật. Do nước chảy xiết, gió mạnh đã làm đứt neo trôi dạt. Có 4 người đã bơi vào bờ, còn 9 người và 2 tàu cá chưa có thông tin và vị trí hiện tại.

Bão số 10 quét qua, nhà bị tốc mái, cây đổ ngổn ngang, mái tôn bay xuống đường ở phường Trường Vinh (TP Vinh cũ), tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đắc Lam

Tàu BĐ 97258 TS/8 lao động cũng đang mất liên lạc với gia đình từ lúc 20 giờ 13 ngày 27-9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý. Đến 20 giờ 45 ngày 28-9, gia đình đến trình báo với Bộ đội biên phòng.

Về người, đã có 2 người chết (một người tại TP Huế chết do trượt chân bị nước cuốn trôi và một người tại Thanh Hóa do bị cây đổ).

Cùng đó, còn có 4 người mất tích (Quảng Trị có ba người tại Cửa Việt và xã Kim Phú; Đà Nẵng có một người tại xã Khâm Đức). Ngoài ra còn có 2 người bị thương (Quảng Trị, Huế). Hiện các địa phương đang tiếp tục xác minh thông tin cụ thể đối với các trường hợp này.

Về nhà: 245 nhà hư hỏng, tốc mái (Nghệ An 141 nhà, Hà Tĩnh 03 nhà, Quảng Trị 12 nhà, Huế 89 nhà); 19 nhà bị ngập tại tỉnh Hà Tĩnh.

Bão số 10 gây thiệt hại ở Thanh Hoá.

Về nông nghiệp: 1.387,6 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Nghệ An 1.326,3ha, Quảng Trị 24,3ha, Đà Nẵng 37ha); 52,0 ha thủy sản bị thiệt hại (Nghệ An 33,2ha, Quảng Trị 17,8ha, Đà Nẵng 01ha).

Về đê điều, tại tỉnh Ninh Bình: Đê biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái gây sạt lở đoạn dài khoảng 20m, rộng 15m. Địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt).

Tại tỉnh Hà Tĩnh: Kè Cẩm Nhượng bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện (sơ bộ xác định dài khoảng 50m). Địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt).

Tại tỉnh Quảng Trị: Đê biển Vĩnh Thái bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20m, địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp bao tải cát, đá hộc, rọ đá chỗ sạt); Đê cửa sông tả Bến Hải: nhiều vị trí mái phía sông bị sạt lở. Hiện địa phương đang theo dõi diễn biến sự cố.

Hàng không: Hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân.

Ngập lụt, ách tắc giao thông tại 5 điểm ngầm tràn trên đường Quốc lộ (Hà Tĩnh: 01 điểm tại QL 8C; Quảng Trị 04 điểm tại QL 15D, 49C, 9B). Ngập một số tuyến đường tỉnh, giao thông đi lại khó khăn tại TP. Huế và sạt lở, ngập chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Có 5 vị trí trên Quốc lộ 40B tại Đà Nẵng, 9 điểm đường giao thông tại Nghệ An bị sạt lở, hư hỏng; 14 vị trí đường giao thông đường tỉnh bị ngập gây ách tắc tại Thanh Hóa... Sạt lở 485m kè, bờ sông (Nghệ An 150m; Quảng Trị 330m; Đà Nẵng 5m). Hiện các địa phương đang rà soát thống kê, đánh giá thiệt hại.

Ngoài ra, ngày 28-9 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng mưa lớn, kèm theo lốc, mưa đá làm: 7 nhà bị tốc mái; 2,53ha lúa và hoa màu bị gẫy đổ; 1 cột điện bị gẫy đổ; 1 trường mầm non và 1 nhà văn hóa bị tốc mái.