Bão số 10 và mưa lũ khiến 26 người chết và mất tích, 8 người mất liên lạc 29/09/2025 17:35

(PLO)- Tính đến 15 giờ ngày 29-9, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 26 người chết, mất tích, 46 người bị thương.

Chiều 29-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có báo cáo tổng hợp về công tác ứng phó với bão số 10.

Bão số 10 và mưa lũ làm 26 người chết và mất tích

Bộ NN&MT dẫn báo cáo nhanh của các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10, cho biết, tính đến 15 giờ, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 26 người chết, mất tích.

Cụ thể, 13 người chết bao gồm: 2 người ở Hưng Yên do giông, lốc; 9 người ở Ninh Bình do giông lốc làm sập nhà; 1 người ở Huế bị nước cuốn; 1 người ở Thanh Hoá bị cây đổ. 13 người mất tích bao gồm: Quảng Trị 12 người, Đà Nẵng 1 người.

Bão số 10 thổi bay mái tôn tại Nghệ An. Ảnh: Đắc Lam

Ngoài ra, bão cũng làm 46 người bị thương, tập trung ở Ninh Bình 18 người, Hà Tĩnh và Hưng Yên mỗi tỉnh 9 người, Quảng Trị năm người, Lào Cai và Hải Phòng mỗi tỉnh 2 người, Huế 1 người.

Theo Bộ NN&MT, hiện đang có 8 người bị mất liên lạc tại Gia Lai. Đó là trường hợp tàu BĐ 97258 TS/8 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20h13 ngày 27-9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý (13004’N - 111041’E); đến 20h45 ngày 28-9, gia đình đến trình báo với Bộ đội biên phòng.

Về nhà cửa, bão làm hơn 44.000 nhà hư hỏng, tốc mái (Hải Phòng 63, Ninh Bình 137, Thanh Hóa 15, Nghệ An 319, Hà Tĩnh 42.963, Quảng Trị 393, Huế 91); 824 nhà bị ngập (Thanh Hóa 17, Nghệ An 785, Hà Tĩnh 19, Quảng Trị 3).

Về nông nghiệp, gần 6 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại. Tại Ninh Bình, đê biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái, sạt lở 20m, rộng 15m. Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư và hỗ trợ kỹ thuật của Bộ NN&MT để xử lý giờ đầu đảm bảo an toàn (xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt).

Thanh Hóa sạt lở mái đê hữu sông Mã, phía sông đoạn từ K54+820- K54+980. Hà Tĩnh, Kè Cẩm Nhượng bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện (khoảng 50m). Địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt).

Quảng Trị, đê biển Vĩnh Thái bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20m, địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp bao tải cát, đá hộc, rọ đá chỗ sạt); Đê cửa sông tả Bến Hải có nhiều vị trí mái phía sông bị sạt lở. Hiện địa phương đang theo dõi diễn biến.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa mất điện diện rộng

Bão số 10 và mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về kinh tế của bà con ở khu vực miền Trung, Bắc Bộ.

Cụ thể, 1.338 ha thủy sản bị thiệt hại. Ngập lụt, ách tắc giao thông tại 36 điểm ngầm tràn trên đường Quốc lộ ở Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị; ngập một số tuyến đường tỉnh, giao thông đi lại khó khăn tại Huế và sạt lở, ngập chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Cây cối gãy đổ la liệt, ảnh hưởng đường dây điện, mạng viễn thông tại Nghệ An. Ảnh: Đắc Lam

Sạt lở 6.410m kè, bờ sông, bờ biển ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế. Tốc mái 65.000m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Về điện lực, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa đang bị mất điện diện rộng. Về cây xanh, hạ tầng viễn thông, do thời gian lưu bão trên đất liền dài (từ 6 tiếng đến 8 tiếng) và duy trì gió bão, gió giật với cường độ rất mạnh nên đã làm rất nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và cây xanh, hệ thống cột điện, cột viễn thông… bị ngã đổ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và rà soát số liệu báo cáo.

Bão số 10 dị thường

Bộ NN&MT đánh giá, bão số 10 là hết sức đặc biệt, dị thường. Cơn bão di chuyển rất nhanh, gần gấp đôi tốc độ trung bình. Cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Song công tác dự báo, cảnh báo được thực hiện tương đối tốt, là tiền đề cho công tác chỉ đạo, điều hành từ trung ương đến cơ sở.

Công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục, trực tiếp của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo tiền phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và chính quyền địa phương đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Công tác huy động, bố trí lực lượng được cải thiện, nâng cao hiệu quả. Các lực lượng của quân đội, công an bước đầu được chủ động điều phối đến các khu vực dự báo rủi ro thiên tai để sẵn sàng ứng phó.

Các địa phương chịu ảnh hưởng đã chủ động lường trước kịch bản, phát huy kinh nghiệm, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để quyết liệt chỉ đạo các biện pháp ứng phó bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Ban chỉ đạo tiền phương hoạt động tương đối hiệu quả, các lực lượng phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ sau bão, tuy nhiên thiệt hại do bão, lũ gây ra vẫn còn rất lớn, với những khó khăn, tồn tại.

Theo đó, vẫn còn tình trạng một số người dân chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng trong phòng, chống bão dẫn đến thiệt hại đáng tiếc về người như quay lại tàu thuyền khi bão chưa tan và tham gia giao thông khi có gió bão.

Chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, công sở, kho tàng, biển báo, biển quảng cáo,.. dẫn đến bị tốc mái, gẫy đổ rất nhiều.

Công tác đảm bảo thông tin liên lạc chưa được thực hiện thông suốt. Hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông và thông tin truyền thông vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trước diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường của thiên tai.

Các công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng được thiết kế và xây dựng chưa đảm bảo sức chống chịu được với cường độ bão, lũ lịch sử như vừa qua. Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống chịu với bão cấp 9-10, triều trung bình 5% nhưng đã chịu tác động của bão cấp 11-12, giật cấp 14 vượt mức thiết kế; hệ thống điện, viễn thông bị thiệt hại nặng nề do gió bão...