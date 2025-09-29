Giông lốc làm tốc mái nhà dân ở Hải Phòng 29/09/2025 14:33

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 10, Hải Phòng xuất hiện cơn giông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân.

Trưa 29-9, lãnh đạo xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) cho biết địa bàn vừa xuất hiện giông lốc, vòi rồng khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.

Ảnh hưởng của bão số 10, giông lốc, vòi rồng đã khiến nhiều nhà dân ở xã Vĩnh Hải bị tốc mái.

Theo đó, thời điểm giông lốc lớn, vòi rồng xuất hiện vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã cử lực lượng xuống hiện trường để thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ghi nhận cho thấy nhiều nhà dân đã bị tốc mái, một số cây xanh, cột điện bị đổ, con số thiệt hại cụ thể hiện chưa thể thống kê.

Sóng lớn cao đánh qua bờ kè khiến một số tuyến đường ven biển tại Đồ Sơn bị ngập.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn, khuyến cáo người dân không đi ra các tuyến đường ven biển.

Còn trong sáng nay, tại phường Đồ Sơn, do ảnh hưởng của bão số 10, ghi nhận sóng lớn cao, đánh dữ dội qua bờ kè, khiến ngập lụt cục bộ 1 số tuyến đường ven biển.