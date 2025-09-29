Trường nêu lý do vẫn cho học sinh đến lớp dù tỉnh yêu cầu nghỉ để tránh bão số 10 29/09/2025 11:01

(PLO)- Dù tỉnh có văn bản về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 10 nhưng một trường ở Quảng Trị vẫn cho học sinh đến lớp.

Sáng 29-9, dù UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 10 (bão Bualoi), Trường Liên cấp Trưng Vương (phường Nam Đông Hà) vẫn cho học sinh đến trường.

Trường Liên cấp Trưng Vương (phường Nam Đông Hà) vẫn cho học sinh đến trường.

Trước sự việc này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng sớm cùng ngày, sau khi nắm được thông tin sự việc, lãnh đạo sở đã gọi điện cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng của trường.

Trường nêu lý do cho học sinh đi học là thấy bão đã qua, gió nhẹ và được nhiều phụ huynh nhắn tin muốn cho con đi học. Trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

Cũng theo lãnh đạo sở, trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống bão số 10 của tỉnh đã họp và đánh giá đây là cơn bão có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là những ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão nên tỉnh quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29-9.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho rằng việc trường không chấp hành yêu cầu của tỉnh và sở tạo ra một tiền lệ không tốt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trao đổi với PLO qua điện thoại, ông Bùi Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho rằng, trường không tổ chức dạy và học, chỉ tạo điều kiện "giữ học sinh" giúp phụ huynh khi họ có nhu cầu.

"Hôm qua phụ huynh nhắn tin có nhu cầu cho con đi học, sáng nay trường không tổ chức dạy mà chỉ giữ các cháu để phụ huynh đi làm, trường không chống lệnh của tỉnh" - ông Dũng nói.