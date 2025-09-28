Học sinh ở Quảng Trị nghỉ học để tránh bão số 10 28/09/2025 09:45

(PLO)- Học sinh tại tỉnh Quảng Trị sẽ được nghỉ học vào ngày 29-9 để tránh bão số 10.

Ngày 28-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 29-9 để tránh bão số 10 (Bualoi).

Lực lượng bộ đội hỗ trợ các trường học trên địa bàn Quảng Trị phòng chống bão số 10. Ảnh: B.T

Cụ thể, văn bản đã được gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, Trường phổ thông liên cấp cao đẳng sư phạm Quảng Trị, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, cơ sở dạy thêm, học thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng chỉ đạo các trường khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát khuôn viên, chủ động sơ tán học sinh, giáo viên nếu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Sau bão, các đơn vị phải dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại để sớm đón học sinh trở lại trường.

Ngoài ra, Sở này cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình bão, mưa lũ và kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại để được chỉ đạo xử lý.