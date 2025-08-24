Quảng Trị cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 5 24/08/2025 18:56

(PLO)- Sở GD&ĐT Quảng Trị vừa có công văn cho toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày mai (25-8) để tránh bão số 5, cho đến khi thời tiết bình thường trở lại.

Chiều 24-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị, cho biết toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học vào ngày mai 25-8 nhằm bảo đảm an toàn trước ảnh hưởng của bão số 5.

Quảng Trị cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 5 cho đến khi thời tiết bình thường trở lại. Ảnh: B.THIÊN

Cụ thể, các trường thông báo cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên nghỉ học từ sáng ngày 25-8 cho đến khi thời tiết bình thường trở lại.

Sở GD&ĐT Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục chằng chống phòng học, cửa kính, bảo quản trang thiết bị, hồ sơ ở nơi an toàn. Đồng thời, bố trí cán bộ, giáo viên ứng trực 24/24 để xử lý kịp thời tình huống xảy ra.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch tập trung học sinh đầu năm học. Tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn không cấp thiết để ưu tiên tập trung cho công tác phòng, chống và ứng phó với bão, mưa lũ cho đến khi tình hình thiên tai nguy hiểm kết thúc.