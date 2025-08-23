Quảng Trị cấm biển, huy động hơn 1.000 chiến sĩ biên phòng ứng phó bão số 5 23/08/2025 17:25

(PLO)- Tỉnh Quảng Trị sẽ cấm biển từ 7 giờ ngày 24-7 và sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện để ứng phó với cơn bão số 5.

Ngày 23-8, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã triển khai hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, biên chế đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi bão số 5 (Kajiki) đổ bộ.

Video lực lượng biên phòng Quảng Trị sẵn sàng phương án ứng phó bão số 5.

Cụ thể, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng đã báo động triển khai lực lượng, phương tiện điều động vào phía nam, phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương trên địa bàn biên giới, sẵn sàng các hoạt động ứng phó bão số 5.

Các đơn vị tuyến biển đảm bảo thông tin liên lạc, sử dụng các biện pháp kêu gọi tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, khẩn trương vào bờ tránh trú, thông báo. Đồng thời, triển khai thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ, ngày 24-7 và phối hợp với địa phương sắp xếp các phương tiện trong các khu neo đậu đảm bảo an toàn.

3. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa hỗ trợ chằng buộc phương tiện cho ngư dân. Ảnh: BĐBP

Đặc biệt, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cũng được huy động sẵn sàng để chủ động ứng phó với cơn bão số 5.

Các đơn vị tuyến biên giới đất liền sử dụng các phương tiện thông tin, mạng xã hội thông báo tình hình diễn biến của bão, kêu gọi người dân không đi vào rừng, không ra suối đánh bắt cá, vớt củi. Kiểm tra rà soát các nơi xung yếu ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn khi có dấu hiệu nguy hiểm…

Cán bộ Đồn Biên phòng Ra Mai giúp dân chằng chống nhà ở. Ảnh: CTV

Đại tá Hồ Thanh Sơn Phó Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy BĐBP kiểm tra các phương tiện tàu thuyền tại âu thuyền Bắc Trạch. Ảnh: CTV

Cũng trong ngày 23-8, tại phiên họp để ứng phó với bão số 5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, với tinh thần “chủ động - khẩn trương - an toàn - hiệu quả”, đề nghị các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong ứng phó với bão số 5.

Trong đó, thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và các địa phương. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu thông tin dẫn đến bị động, bất ngờ.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh duy trì trực ban 24/24, tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ huy các biện pháp ứng phó. Các thành viên Ban Chỉ huy theo phân công nhiệm vụ phải trực tiếp bám sát địa bàn phụ trách, nắm chắc tình hình để kịp thời chỉ đạo tại chỗ, không để bị động, lúng túng.