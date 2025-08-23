Quảng Trị , TP Huế khẩn trương lên phương án ứng phó bão số 5 23/08/2025 12:34

(PLO)- Để chủ động ứng phó bão số 5, tỉnh Quảng Trị, TP Huế yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của bão và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó.

Ngày 23-8, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, có tên quốc tế là Kajiki.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó

Theo dự báo, từ chiều nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m, biển động dữ dội.

Lực lượng chức năng Quảng Trị hỗ trợ người dân đưa tàu bè tránh trú bão. Ảnh: BĐBP

Đêm 23-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Đặc biệt, từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị dự báo sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 200mm/3h.

Để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã có công văn gửi các sở, ngành, các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Thông tin kịp thời đến ngư dân, chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn, không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo, vùng ven biển và khu vực miền núi.

Sáng 23-8, lực lượng biên phòng ở Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú. Ảnh: BĐBP

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với những loại hình thiên tai khó dự báo như: giông, lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất… Khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, chuẩn bị phương án sơ tán dân khi có tình huống khẩn cấp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

“Không được chủ quan”

Sáng 23-8, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Công điện nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, gây mưa lớn trên diện rộng ngay trong thời gian chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2-9. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 24 đến 27-8, TP Huế có thể có mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ lốc, sét, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường không được chủ quan, bị động, phải theo dõi sát diễn biến của bão và triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 vào sáng ngày 23-8. Ảnh: ĐKTTV

Cụ thể, công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kêu gọi, sắp xếp cho tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 19 giờ ngày 23-8.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân thu hoạch lúa Hè Thu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Đối với cấp cơ sở, UBND các xã, phường phải rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm như khu vực ven biển, cửa sông, các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn người dân và các đơn vị giằng chống nhà cửa, công trình, đặc biệt là các công trình cao tầng và cần cẩu tháp, đồng thời tổ chức cắt tỉa cây xanh để hạn chế gãy đổ. Các chủ đập thuỷ lợi, thuỷ điện, đặc biệt là hồ Hương Điền, phải vận hành theo đúng quy trình, đưa về mực nước đón lũ an toàn.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cần chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch ven biển, sông, suối có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, trong khi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Đại học Huế phải rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên.