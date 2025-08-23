Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển nhanh, sẽ thành bão số 5 trong 24 giờ tới 23/08/2025 06:29

(PLO)- Rạng sáng 23-8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 5 trong 24 giờ tới, hướng vào khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ ngày 23-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 24-8, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở vị trí 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Hoàng Sa. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông.

Vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 1 giờ ngày 25-8, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và mạnh thêm, khả năng đạt cấp 11-12, giật cấp 15, ở vị trí 17,9 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 15 km/giờ và suy yếu dần.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động rất mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ đêm 24 đến ngày 26-8, hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Tây Nam có khả năng gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm. Khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Khu vực biển nguy hiểm: Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và dông lốc nguy hiểm.

Các địa phương ven biển Trung Bộ được khuyến cáo chủ động triển khai phương án sơ tán dân tại vùng trũng thấp, ven biển, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ lớn sau bão.