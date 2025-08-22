Ngày 25-8, bão Kajiki ảnh hưởng trực tiếp Thanh Hóa- Huế, Phó Thủ tướng chủ trì họp ứng phó 22/08/2025 20:46

(PLO)- Ứng phó cơn bão Kajiki, địa phương có quyền sử dụng 'quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng' để huy động lực lượng khi cần thiết.

Chiều 22-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số địa phương ven biển về chuẩn bị công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 (cơn bão Kajiki) khi đi vào biển Đông.

Ngày 25-8, bão đổ bộ miền Trung

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông. Sau đó, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Kajiki. Khi mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 5 trên biển Đông.

Cơ quan dự báo quốc gia nhận định đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, cường độ liên tục mạnh lên khi tiến gần đất liền Việt Nam và không có dấu hiệu suy yếu.

Toàn cảnh cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 (cơn bão Kajiki) khi đi vào biển Đông. Ảnh: VGP

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, cho biết dự báo, bão số 5 sẽ duy trì cường độ cấp 11-12, giật 16 khi tiến sát đất liền Việt Nam. Ngày 25-8, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa đến Huế.

Trên biển, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ ngày mai, khu vực phía bắc và giữa của biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9.

Từ ngày 24-8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-15. Sóng cao từ 4-7 m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Khi bão còn cách đất liền 300-400 km, các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến các thành phố Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc ở phần phía trước của bão.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 27-8, khu vực từ Thanh Hóa - TP. Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 600 mm, cần lưu ý tới mưa cường suất lớn lượng trên 200 mm/3 giờ.

Đợt mưa này không chỉ ven biển mà còn mở rộng sang phía tây các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mưa lớn sẽ gây nguy cơ lớn về lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Lo mưa lớn do bão kết hợp mưa từ Lào đổ về

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT, cho biết khác với quy định hiện hành, áp thấp nhiệt đới cảnh báo trước 24 giờ, bão trước 48 giờ, lần này Bộ đã linh hoạt, phát tin cảnh báo xa từ ngày 20-8 để tránh bị động. Vì bão có khả năng ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến TP. Huế đúng dịp cuối tuần, trùng thời điểm trước khai giảng năm học mới và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Ông Hiệp nhấn mạnh lo ngại lớn nhất là mưa. Mưa lớn do bão cùng với lượng mưa lớn từ Lào chảy về theo sông Mã, sông Cả càng làm tăng rủi ro. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở khu vực đang tích tới 80% dung tích. Nếu mưa lớn, nguy cơ mất an toàn hồ, tái diễn sự cố như ở thủy điện Bản Vẽ là rất cao.

“Bộ đã đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt các đơn vị quản lý, nhất là thủy điện nhỏ, tính toán phương án xả lũ chủ động” - Thứ trưởng Hiệp nói.

Đồng thời, đề nghị các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế chủ động phương án di dân sớm, rút kinh nghiệm từ Điện Biên, Lai Châu, Con Cuông (Nghệ An), tránh chia cắt, bị động.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cho biết đặc thù địa hình của các tỉnh này rất phức tạp. Trong các cơn bão, thiên tai trước đây, hai tỉnh đã triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng tại chỗ để ứng phó, bước đầu phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Hệ thống thông tin liên lạc ở cơ sở đôi lúc gián đoạn. Năng lực, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn ở cấp xã, huyện còn hạn chế; hạ tầng chưa đồng bộ khiến việc cơ động, ứng cứu gặp nhiều trở ngại.

Lãnh đạo hai tỉnh kiến nghị Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia sớm có cơ chế hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị, cũng như nâng cao năng lực dự báo về thủy văn, mưa, lũ. Đồng thời điều phối để giúp địa phương chủ động hơn trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong những cơn bão tới.

Các địa phương xây dựng kịch bản điều hành rõ ràng khi ứng phó với bão

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan dự báo cần cung cấp kịp thời thông tin về diễn biến bão số 5 cho Thủ tướng để ban hành công điện ứng phó; cập nhật thường xuyên cho các địa phương, nhất là nơi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng như Hà Nội.

Bên cạnh đó, phải có đánh giá phạm vi ảnh hưởng trên biển, trên đất liền, thủy triều, sóng, nguy cơ nước dâng ven biển; dự báo trước – trong – sau bão, đặc biệt là hoàn lưu sau bão.

Phó Thủ tướng lưu ý công tác dự báo phải tính đến mưa từ thượng nguồn Lào, có phối hợp quốc tế để nắm được thông tin chính xác, kịp thời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ hồ, đập thủy lợi, thủy điện. Bộ Công Thương có trách nhiệm điều tiết các hồ đập thuộc phạm vi quản lý, phối hợp Bộ NN&MT để vận hành liên hồ hiệu quả.

Các tỉnh, thành phố phải xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với bão số 5 cụ thể theo từng vùng: đồng bằng, ven biển, miền núi. Trong đó, cần giao rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, đơn vị; phương án di dân phải cụ thể; dự trữ đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men, thông tin liên lạc, nhất là với các cụm dân cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị cô lập khi bão lũ xảy ra.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của lực lượng tại chỗ, nhất là ở những địa bàn có nguy cơ cao, dễ chia cắt. Theo ông, điểm yếu hiện nay là khi thiên tai xảy ra thường mất điện, mất thông tin.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các đơn vị liên quan cùng VNPT, Viettel, quân đội, công an phải có phương án dự phòng từ bây giờ, như bố trí máy phát điện, thiết bị vệ tinh, duy trì kết nối đến tận xã, thôn, bản ở vùng núi…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành rõ ràng khi ứng phó với bão. Trước hết là địa phương chịu trách nhiệm toàn diện, tiếp đến là bộ ngành liên quan; cuối cùng mới đến Ban Chỉ đạo Trung ương.

Địa phương có quyền sử dụng “quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng” để huy động lực lượng khi cần thiết. Chỉ khi vượt quá khả năng thì mới đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Ngoài công tác ứng phó trước mắt, Bộ NN&MT, các địa phương chú ý sản xuất nông nghiệp trong mùa bão. Các sở, ngành ở địa phương phải chủ động tham mưu cho lãnh đạo, không chờ chỉ đạo từ Bộ…