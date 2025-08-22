Biển Đông chuẩn bị có bão, miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn 22/08/2025 08:27

(PLO)- Biển Đông chuẩn bị có bão và điều đáng lo ngại của cơn bão này là đi rất nhanh, hướng di chuyển về vịnh Bắc Bộ.

Dự báo khoảng đầu tuần sau, Biển Đông có thể xuất hiện bão. Cơn bão này có thể sẽ hướng về khu vực vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn ở Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cơn bão này hình thành từ một vùng thấp hiện đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.

Trong 24 giờ tới, vùng thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

“Sau khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh tiếp lên thành bão, xác suất 60-70%”, Trung tâm cho biết.

Biển Đông chuẩn bị có bão. Điều đáng lo ngại của cơn bão này là đi rất nhanh, hướng di chuyển về vịnh Bắc Bộ. Ảnh minh hoạ: Đặng Trung

Điều đáng lo ngại của cơn bão này là đi rất nhanh, hướng di chuyển về vịnh Bắc Bộ.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, dự báo từ 25-8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều khả năng sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Trong khi đó, từ đêm qua đến sáng nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác dông; cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 21-8 đến 3 giờ ngày 22-8 có nơi trên 60mm, điển hình: Quảng Ngần (Tuyên Quang) 152.6mm, Trấn Thịnh (Lào Cai) 80.0mm, Vân Hồ (Sơn La) 73.8mm, Nậm Hàng (Lai Châu) 61.4mm, Phạm Văn Cội (TP.HCM) 67.8mm,…

Dự báo hôm nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ trên 150mm.

Ngày và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác; lượng mưa 10–30mm, cục bộ trên 70mm. Cần đề phòng nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn >100mm/3 giờ.

Nếu mưa lớn xảy ra liên tục có thể gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc. Do vậy người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng cần chú ý theo dõi bản tin tiếp theo và chủ động phòng tránh thiên tai.