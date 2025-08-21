15 giờ hôm nay, giá xăng tăng vượt 20.000 đồng/lít 21/08/2025 14:45

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 21-8, giá xăng tăng nhẹ, mức tăng cao nhất 208 đồng/lít. Trái lại, giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm.

Chiều 21-8, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, kể từ 15 giờ cùng ngày, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5 hiện ở mức 19.464 đồng/lít, tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Xăng A95 lên mức 20.092 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.905 đồng/lít , giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Dầu hỏa hiện ở mức 17.814 đồng/lít, giảm 206 đồng/lítl Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.116 đồng/kg, giảm 152 đồng/kg.

Từ 15 giờ ngày 21-8, giá xăng tăng nhẹ, mức cao nhất 208 đồng/lít. Trái lại, giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Ảnh: AH

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Đó là tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ucraina thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ucraina giữa Nga và Ucraina.

Cùng đó là xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu như trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Cùng đó là tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 và xăng khoáng A95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).