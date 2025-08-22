Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2-9 22/08/2025 12:42

(PLO)- Dự báo bão số 5 hình thành và di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động lớn cả về mưa và gió. Thời điểm xảy ra trùng với dịp nghỉ lễ 2-9, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nên nguy cơ ảnh hưởng kinh tế – xã hội sẽ rất lớn.

Trưa 22-8, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó sớm với áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị vào biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão (cơn bão số 5, tên quốc tế Kajiki) và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Cảnh báo giông lốc nguy hiểm trong hai ngày tới

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn, cho biết hiện áp thấp nhiệt đới mới hình thành và trong đêm nay sẽ vào biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão với tốc độ di chuyển rất nhanh.

Theo dự báo, từ khi bão còn giữa biển đến khi ảnh hưởng trực tiếp đất liền chỉ diễn ra trong vòng ba ngày. Do vậy, nếu chờ đến khi có tin bão khẩn cấp mới hành động thì sẽ không kịp. Ông Hiền kiến nghị cần chỉ đạo sớm để triển khai ngay, không thể chần chừ.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn, thông tin về áp thấp nhiệt đới/bão số 5. Ảnh: AH

Một điểm đáng lưu ý, cơn bão này có xu hướng ngày càng mạnh dần lên, không có giai đoạn suy yếu. Thông thường vòng đời một cơn bão kéo dài 7–8 ngày, nhưng hiện nó đang ở giai đoạn phát triển mạnh nhất. Khi tới gần bờ (sau 3–4 ngày), bão vẫn còn ở cường độ cao, chỉ suy yếu khi vào sâu trong đất liền.

Dự báo hiện tại cho thấy bão có thể đạt cấp 11–12, giật 13–14, thậm chí không loại trừ khả năng mạnh hơn, do bão đang ở thời kỳ phát triển mạnh nhất và vùng biển bão đi qua có nhiệt độ nước biển cao. Một tháng nay chưa có cơn bão nào quét qua, khiến nước biển tiếp tục tích nhiệt.

Lãnh đạo Cục Khí tượng thuỷ văn cũng đưa ra lưu ý trước khi bão chính thức hình thành, khu vực phía trước hoàn lưu áp thấp nhiệt đới/bão có thể xuất hiện dông, lốc nguy hiểm, nhất là trong hai ngày tới.

Đây là thời điểm cuối tuần, các hoạt động du lịch, đi biển cần đặc biệt cảnh giác. Các cơ quan thủy văn phải theo dõi sát và cảnh báo liên tục.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo sơ bộ ban đầu về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão.

Dự báo về tác động mưa, khi bão tiến gần đất liền sẽ mở rộng hoàn lưu, gây mưa lớn diện rộng. Trọng tâm ban đầu có thể từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Quảng Trị, nhưng không được chủ quan.

Nếu bão lệch Bắc, phạm vi ảnh hưởng có thể lan tới Hưng Yên, Hải Phòng; nếu lệch Nam thì Quảng Nam, Quảng Ngãi, thậm chí Đà Nẵng cũng có thể chịu tác động. Vì vậy, cần cảnh báo sớm cho nhiều địa phương, không chỉ tập trung vào vài khu vực.

“Cuối cùng, do vị trí hình thành ở giữa biển Đông, hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn ở khu vực phía Nam đường đi của bão trước một ngày. Khi đổ bộ, khu vực phía Bắc đường đi của bão sẽ chịu tác động nặng nề hơn, nhưng phía Nam cũng vẫn nguy hiểm"- ông Cường cho biết đây là điểm cần lưu ý trong chỉ đạo, để các địa phương có hành động kịp thời trước và sau bão.

Công tác chằng chống nhà cửa cần được triển khai sớm

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Huế hiện có khoảng 30.000 lồng bè nuôi thủy sản và gần 3.900 tàu thuyền đánh bắt ven bờ cần được rà soát, theo dõi để có phương án ứng phó kịp thời.

Từ Quảng Ninh đến Quảng Trị hiện có 7 công trình trọng điểm, công trình xung yếu đang thi công. Đây đều là các công trình cần đặc biệt quan tâm, có phương án bảo vệ khi bão đổ bộ. Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có 58 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: AH

Ông Sơn cho biết theo dự báo hiện tại về áp thấp nhiệt đới/bão này, gió có thể giật đến cấp 12-13, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhà cửa, công trình của các địa phương ven biển. Do vậy, công tác chằng chống nhà cửa, công trình hạ tầng ven biển cần được triển khai sớm.

Cạnh đó, từ đầu năm đến nay, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh miền núi phía bắc và các những vùng ở vùng Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa liên tục. Nếu khu vực này tiếp tục có mưa lớn sẽ có nguy cơ rất lớn về lũ quét, sạt lở đất, cần phải đề phòng từ sớm.

Công tác dự trữ nước uống, lương thực thực phẩm ở các điểm dân cư, vùng sâu, vùng xa cũng phải chuẩn bị từ sớm để đề phòng bị chia cắt thời gian dài.

Bão ảnh hưởng trùng với dịp nghỉ lễ 2-9, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ vào biển Đông, rạng sáng mai (23-8) mạnh lên thành bão. Ngày 23, 24-8, bão tác động trực tiếp đến quần đảo Hoàng Sa, sau đó tiến vào đất liền, dự kiến đổ bộ sáng hoặc trưa 25-8.

“Đây là cơn bão hình thành và di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động lớn cả về mưa và gió. Thời điểm xảy ra lại trùng với dịp nghỉ lễ 2-9, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nên ảnh hưởng kinh tế – xã hội sẽ rất lớn” - ông Hiệp lo ngại.

Dự báo, bão số 5 sẽ gây đợt mưa lớn diện rộng. Trọng tâm mưa từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có thể kéo dài từ rạng sáng 24 đến 26, 27-8. Lượng mưa phổ biến 200–300 mm, có nơi 600–700 mm. Nguy cơ rất cao về sạt lở, lũ quét, đặc biệt là khu vực Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An, Tây Huế, Tây Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó sớm với áp thấp nhiệt đới/bão. Ảnh: AH

Thứ trưởng Hiệp cho biết rất đáng quan ngại về mưa lớn, vì bài học từ các trận mưa lớn gần đây cho thấy nhiều trận vượt cả kịch bản lịch sử. Ông cũng lưu ý lượng nước từ lưu vực bên Lào dồn về, có thể gây lũ rất lớn.

Về gió, dự báo thời điểm này cho thấy đây là cơn bão mạnh, càng vào gần đất liền càng tăng cấp, hiện chưa thấy có dấu hiệu giảm cấp. Vùng tác động của gió mạnh tập trung từ Nghệ An - Quảng Trị với gió giật trên cấp 12, có thể lên cấp 13-14.

Để chủ động ứng phó với các tác động của bão số 5, Thứ trưởng Bộ NN&MT đưa ra các đầu việc cần phải xử lý ngay. Cụ thể, cần sớm có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị rà soát toàn bộ hồ thủy điện, vì thời điểm này các hồ đã tích đầy. Hồ thủy lợi cơ bản an toàn, nhưng hồ nhỏ, hồ bậc thang rất nhiều, dễ gây rủi ro khi xả lũ.

Địa phương phải tính toán di dời dân cư miền núi chủ động, có kịch bản sẵn sàng, chủ động sớm dự trữ lương thực thực phẩm, thuốc men cho các bản làng có nguy cơ bị chia cắt. Không để xảy ra thiệt hại tính mạng do sạt lở. Với mưa lớn như dự báo thì rất lo ngại ở phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Trị.

Ông Hiệp cũng đề nghị đánh giá nguy cơ ngập lụt vùng sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), chủ động thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Về tác động gió, trọng tâm gió mạnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Dự báo gió giật trên cấp 12, có thể đạt cấp 13–14.

Đây là cơn bão mạnh, khả năng giảm cấp gần như không có, ngược lại càng tiến vào đất liền gió càng mạnh. Rất đáng lo ngại khi gió bão rơi vào cuối tuần và dịp lễ, các hoạt động du lịch, đặc biệt trên biển, sẽ bị ảnh hưởng.