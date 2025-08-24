Đánh bắt cá bị lật thuyền, 1 người ở Quảng Trị bị đuối nước 24/08/2025 17:06

(PLO)- Chiếc thuyền đánh bắt cá ở hồ bị lật khiến người phụ nữ ở xã Sen Ngư (Quảng Trị) đuối nước tử vong.

Ngày 24-8, một lãnh đạo UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước ở hồ Bàu Sen khiến một người tử vong.

Nạn nhân là bà TTX (51 tuổi, ngụ tại thôn Sen Thượng, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng chức năng tìm kiếm bà X ngay sau khi nhận được tin báo. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ, ngày 24-8, anh Ngô Văn Thiên (28 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư) cùng bà TTX đi thuyền và thả lưới đánh bắt cá ở khu vực hồ Bàu Sen, cách bờ khoảng 100m thì bị lật thuyền.

Sau khi thuyền bị lật, anh Thiên bơi được vào bờ, còn bà X thì mất tích.

Nhận được tin báo, UBND xã Sen Ngư đã huy động lực lượng phối hợp với công an xã và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể bà X đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình đưa về an táng.