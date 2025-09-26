Số học sinh nghi ngộ độc sau bữa ăn sáng tại trường ở Quảng Trị tăng lên 40 em 26/09/2025 15:07

(PLO)- Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy (Quảng Trị) xác nhận đang tiếp nhận điều trị cho 40 em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 26-9, trao đổi với PLO, ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy, xác nhận đến thời điểm hiện tại đã có 40 em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Ông Vận thông tin, tất cả các em đều bị ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên ngay sau khi nhập viện, các em được cấp cứu và điều trị kịp thời nên đến nay sức khỏe đã tạm ổn định. Các y bác sĩ của bệnh viện vẫn đang theo dõi sức khỏe của từng em học sinh.

“Hiện có 14 em học sinh nằm điều trị ở khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, 12 em ở khoa Truyền nhiễm và 14 em ở khoa Nhi”, ông Vận thông tin.

40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã tạm ổn định. Ảnh: B.T

Trao đổi với PLO, em HTKY, học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, cho biết sáng nay (26-9), sau khi ăn sáng món bánh tày ở trường, một lúc sau thì thấy đau bụng, buồn nôn. Sau đó, em Y được y tế thăm khám và đưa đi cấp cứu.

Như PLO đã thông tin, sau khi ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều em có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nghi do ngộ độc thức ăn.

Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Kim Ngân đã khẩn trương huy động lực lượng công an xã, y tế phối hợp với nhà trường và phụ huynh đưa các em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để cấp cứu, điều trị.

Hiện, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.