Người dân vui mừng vì được tặng thẻ BHYT và khám, phát thuốc miễn phí 21/12/2025 14:48

(PLO)- Khoảng 450 người cao tuổi được khám, chữa bệnh BHYT miễn phí đồng chi trả, tặng quà và tặng thẻ BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM.

Ngày 21-12, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí đồng chi trả, tặng quà và trao thẻ BHYT cho người cao tuổi, đối tượng chính sách tại địa phương.

Khoảng 450 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và các đối tượng chính sách tại các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng được khám, cấp thuốc miễn phí.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM khám, phát thuốc miễn phí và trao thẻ BHYT cho người cao tuổi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Rất mừng khi được khám miễn phí, tặng thẻ BHYT

Bà Võ Thị Hồng (61 tuổi, ngụ phường 37) bày tỏ xúc động khi được Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tặng thẻ BHYT miễn phí trong dịp khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Bà Hồng cho biết trước đây bà ít khi đi khám bệnh dù thỉnh thoảng bị đau khớp gối, một phần vì sợ vào bệnh viện, phần khác do ngại chi phí. Nhiều năm qua, bà từng được địa phương hỗ trợ thẻ BHYT do con đi bộ đội, nhưng năm nay đã hết diện hỗ trợ.

Bà Võ Thị Hồng vui mừng vì được tặng thẻ BHYT. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Được tặng thẻ BHYT giúp giảm gánh nặng chi phí y tế, tạo thêm động lực để người lớn tuổi như chúng tôi mạnh dạn chăm sóc sức khỏe. Có thẻ bảo hiểm đi khám đỡ tốn tiền, mình biết bệnh sớm để uống thuốc điều trị kịp thời” - bà Hồng chia sẻ.

Còn vợ chồng bà Lê Thị Loan (63 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) và ông Trần Ngọc Long (64 tuổi) cho biết rất mừng khi được tham gia chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí dành cho người cao tuổi.

Vợ chồng ông Trần Ngọc Long (64 tuổi) cũng đến để khám bệnh miễn phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Loan cho biết tuổi cao, sức khỏe giảm sút, thường xuyên gặp các vấn đề về xương khớp và huyết áp, trong khi chi phí khám chữa bệnh là nỗi lo không nhỏ đối với gia đình. Ông Long cũng chia sẻ được bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, tư vấn tận tình và cấp thuốc phù hợp, ông thấy rất yên tâm.

“Không chỉ được khám bệnh mà còn được phát thuốc miễn phí, vợ chồng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm thiết thực của ngành y tế, góp phần giúp người lớn tuổi chủ động chăm sóc sức khỏe và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị” - ông Long nói.

Khoảng 450 người cao tuổi được khám bệnh miễn phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cụ thể hóa chủ trương chăm sóc người cao tuổi

BS CKII Hà Thị Hồng Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, nhận định chương trình này của bệnh viện thể hiện rõ chủ trương “mang y học cổ truyền đến với người dân” gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Y học cổ truyền được đánh giá là đặc biệt phù hợp với người cao tuổi do chú trọng điều trị toàn diện, kết hợp hài hòa giữa phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, giúp hạn chế tác dụng phụ, giảm nguy cơ phải dùng quá nhiều thuốc tây.

Tại chương trình, người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu như điện châm, hào châm, nhĩ châm, đầu châm, xoa bóp bấm huyệt, chườm túi thảo dược… qua đó cải thiện đau mạn tính, rối loạn giấc ngủ, vận động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Y học cổ truyền cải thiện đau mạn tính, rối loạn giấc ngủ, vận động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống về lâu dài. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Y học cổ truyền vì thế được xem là “cánh tay nối dài” của hệ thống y tế trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hỗ trợ hiệu quả cho y học hiện đại trong quản lý bệnh mạn tính và dự phòng tái phát.

Theo BS Linh, chương trình khám, chữa bệnh miễn phí đồng chi trả và trao tặng thẻ BHYT cho người cao tuổi, đối tượng chính sách là bước đi cụ thể để hiện thực hóa các nghị quyết, chiến lược quốc gia về chăm sóc người cao tuổi, phát triển y học cổ truyền và mở rộng BHYT toàn dân.

Bệnh viện trao tặng khoảng 60 thẻ BHYT cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa có điều kiện tham gia BHYT, đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi nơi đăng ký BHYT ban đầu về Bệnh viện Y học cổ truyền để thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền.

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Chính sách BHYT khi được triển khai linh hoạt theo hướng “đi tới với người dân”, trở thành điểm tựa tài chính quan trọng, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y học cổ truyền chất lượng mà không phải lo lắng về chi phí, qua đó giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội” – BS Linh nhấn mạnh.

Việc kết hợp chính sách BHYT ưu việt với thế mạnh chuyên môn của y học cổ truyền không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người cao tuổi mà còn tạo ra hiệu ứng tích cực đối với gia đình và cộng đồng.

Người cao tuổi được quản lý, theo dõi sức khỏe định kỳ, điều trị các bệnh mạn tính bằng phương pháp phù hợp thể trạng, giảm nguy cơ biến chứng nặng và nhập viện kéo dài; gia đình giảm chi phí và thời gian chăm sóc, đồng thời yên tâm hơn khi người thân được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

Về phía xã hội, khi ngày càng nhiều người cao tuổi duy trì được sức khỏe tốt nhờ y học cổ truyền và BHYT, hệ thống an sinh xã hội được “gánh đỡ” bền vững hơn, ngân sách y tế sử dụng hiệu quả hơn và chất lượng sống chung của cộng đồng cũng được nâng lên.