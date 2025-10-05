Người dân mừng khi được khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến chuyên sâu 05/10/2025 16:47

Ngày 5-10, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí và trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi tại phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ, TP.HCM.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được khám miễn phí, đăng ký BHYT ban đầu

Khoảng 300 người cao tuổi của 3 phường đã đăng ký trước và được bệnh viện hẹn đến thăm khám.

Ông Nghiêm Thành (64 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM) có mặt tại bệnh viện từ sớm để được thăm khám miễn phí. Ông có bệnh nền tim mạch, đái tháo đường, đã mổ tim cách đây 1 năm, tái khám và lấy thuốc đái tháo đường tại một bệnh viện tuyến TP.

Gần đây ông có dấu hiệu đau nhức xương khớp, đã đi khám nhưng không khỏi. Hôm nay ông được cán bộ phường mời đến Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM khám miễn phí.

Bác sĩ thăm khám miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi đã được bác sĩ thăm khám rất kĩ, chẩn đoán tôi bị thoái hóa cột sống cổ. Bệnh viện phát thuốc và còn tặng thẻ BHYT, tôi rất mừng. Bác sĩ dặn tôi về uống thuốc theo toa rồi tái khám sau 1 tháng” – ông Nghiêm Thành nói.

Còn ông Nguyễn Mạnh Diệp (64 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cũng đến bệnh viện để khám miễn phí. Ông cho biết mới đây có dấu hiệu bị tê tay, đau khớp. Ông đã được bác sĩ thăm khám về khớp, cấp phát thuốc miễn phí và tặng thẻ BHYT.

Ông Nguyễn Mạnh Diệp được tặng thẻ BHYT. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi thấy mừng vì người cao tuổi được quan tâm như vậy. Tôi cũng vừa được tư vấn chuyển nơi đăng ký BHYT ban đầu để thuận tiện hơn. Đầu năm 2026 hết hạn BHYT ở bệnh viện quận, tôi sẽ chuyển qua đây để theo điều trị bệnh xương khớp” – ông Diệp nói.

Bà Đông Xuân (75 tuổi, ngụ phường Tân Định, TP.HCM) có mặt tại bệnh viện từ sớm để được khám miễn phí và hoàn tất thủ tục chuyển nơi đăng ký BHYT ban đầu từ bệnh viện quận sang Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM.

Khoảng 300 người dân được tư vấn khám, phát thuốc miễn phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sau khi mổ cột sống vài năm trước, bà Xuân thường xuyên tái khám và thực hiện các dịch vụ y học cổ truyền tại đây. Mỗi lần như vậy, bà phải nhờ con cháu trong nhà xin giấy chuyển tuyến chỉ có giá trị trong 3 tháng.

Với bà Xuân, việc chuyển đăng ký BHYT tại bệnh viện có thể giúp tiết kiệm thời gian đi lại xin giấy chuyển tuyến. Bà cũng yên tâm điều trị và sử dụng dịch vụ tại đây vì đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán.

Dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu

BS CKII Hà Thị Hồng Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho hay trong tháng 9, bệnh viện tiếp nhận hơn 112.000 lượt khám và điều trị ngoại trú cùng khoảng 590 bệnh nhân nội trú.

BS CKII Hà Thị Hồng Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo bác sĩ Linh, đặc thù của y học cổ truyền là điều trị các bệnh mạn tính mang lại hiệu quả cao, vì vậy phần lớn bệnh nhân của bệnh viện là người cao tuổi. Chính từ thực tế đó, bệnh viện mong muốn tổ chức một hoạt động có ý nghĩa thiết thực dành cho người cao tuổi.

“Hôm nay khi đến khám, bệnh nhân cao tuổi sẽ được các bác sĩ thăm khám những bệnh lý sẵn có, chủ yếu là các bệnh mạn tính. Sau khi khám, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị, bao gồm cả thuốc y học cổ truyền và thuốc y học hiện đại nếu cần kết hợp.

Ngoài ra, bệnh nhân còn được chỉ định các kỹ thuật không dùng thuốc - vốn là thế mạnh của bệnh viện - như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu, khâu chỉ. Các phương pháp này sẽ hỗ trợ điều trị hiệu quả cho các bệnh lý hiện có của bệnh nhân” – Phó Giám đốc bệnh viện nói.

Người cao tuổi được cấp phát thuốc miễn phí sau khi thăm khám. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Về chương trình tặng thẻ BHYT, bác sĩ Linh cho hay bệnh viện cũng ghi nhận thực tế rằng có nhiều bệnh nhân tại địa phương không thuộc diện hộ nghèo để được Nhà nước cấp thẻ, nhưng cuộc sống của họ cũng chưa đủ dư giả để chủ động mua thẻ khi hết hạn.

Do đó, bệnh viện đã phối hợp với y tế địa phương để trao tặng thẻ BHYT từ nguồn tài trợ mà bệnh viện huy động được. Trong đợt này, bệnh viện đã trao tặng 60 thẻ cho người dân tại 3 phường trên địa bàn.

Tư vấn đăng ký BHYT tại bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chia sẻ về việc mở đăng ký BHYT ban đầu, bác sĩ Linh cho biết trước đây đơn vị được phân hạng là bệnh viện tuyến chuyên sâu nên không nằm trong danh sách đăng ký BHYT ban đầu.

Người dân muốn khám BHYT tại bệnh viện buộc phải xin giấy chuyển từ tuyến dưới. Điều này gây không ít khó khăn, đặc biệt với người cao tuổi, bệnh nhân mạn tính cần tái khám thường xuyên.

Bệnh nhân điều trị bệnh mạn tính tại bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Y học cổ truyền là lĩnh vực điều trị phù hợp với người cao tuổi, mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị các bệnh mạn tính. Cạnh đó, người cao tuổi thường ưu tiên lựa chọn các cơ sở y tế gần nhà để tiện lợi trong việc đi lại, nhất là khi các phương pháp điều trị y học cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt hay vật lý trị liệu đòi hỏi phải đến bệnh viện hàng ngày.

Việc đăng ký BHYT ban đầu tại bệnh viện tuyến chuyên sâu giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người có bệnh mãn tính, được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.

Nắm bắt được thực tế này, từ 15-7, bệnh viện đã đề xuất và được chấp thuận cho phép đăng ký BHYT ban đầu tại đây. Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng.