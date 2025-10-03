Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM khám miễn phí, tặng thẻ BHYT cho người cao tuổi 03/10/2025 15:57

(PLO)- Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM sẽ tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 người cao tuổi.

Ngày 3-10, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cho biết đang triển khai chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi tại phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ, TP.HCM.

Thời gian và địa điểm diễn ra hoạt động: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 5-10-2025 tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, với các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và trị liệu BHYT, miễn phí đồng chi trả cho người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đang sinh sống tại phường Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc.

Số lượng dự kiến khám và điều trị là 300 lượt.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM phát thuốc miễn phí và tặng thẻ BHYT cho người cao tuổi. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, bệnh viện còn trao tặng 60 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa có điều kiện tham gia BHYT; hỗ trợ người dân chuyển đổi nơi đăng ký BHYT ban đầu về Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, tạo thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các phương pháp phòng và trị bệnh chuyên sâu bằng y học cổ truyền.

Bệnh viện cũng triển khai nhiều phương pháp trị liệu miễn phí như điện châm, hào châm, nhĩ châm, đầu châm, xoa bóp bấm huyệt, chườm túi thảo dược.

Theo bệnh viện, chương trình này không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi, mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn, khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, y bác sĩ, đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM.