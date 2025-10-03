Bệnh hô hấp vào mùa, phòng và điều trị như thế nào? 03/10/2025 14:19

(PLO)- Các bệnh về đường hô hấp thường được coi là những bệnh nhẹ, nhanh khỏi nhưng nếu chủ quan, có thể dẫn đến các diễn tiến nặng, thậm chí gây tử vong, nhất là với những người cao tuổi, người có bệnh nền

Thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10 là thời điểm giao mùa thu đông. Đây cũng là thời điểm được coi là giai đoạn vào mùa của các bệnh hô hấp như cúm mùa, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn,…Các bệnh về đường hô hấp thường được coi là những bệnh nhẹ, có thể điều trị và nhanh khỏi nhưng nếu chủ quan, có thể dẫn đến các diễn tiến nặng, thậm chí gây tử vong, nhất là với những người cao tuổi, người có bệnh nền…Bác sĩ Trần Thị Thúy Tường, Chuyên khoa Hô hấp, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, trao đổi với PLO về cách phòng và điều trị các bệnh về đường hô hấp vào thời điểm giao mùa.