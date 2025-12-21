Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đặt mục tiêu khám, sàng lọc cho 6 triệu người dân 21/12/2025 17:22

(PLO)- Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho 6 triệu người dân trên toàn quốc.

Ngày 21-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức, với tinh thần hành động Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới - Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Hà Anh Đức cho biết, sự hiện diện của 500 đại biểu ưu tú từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự Đại hội là minh chứng cho một thế hệ trí thức ngành y vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao chuyên môn và mang trong mình khát vọng phụng sự Nhân dân.

Tại Đại hội, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Bí thư Thứ nhất Bùi Quang Huy, giai đoạn 2025 - 2030, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần phát huy vai trò xung kích, quyết tâm thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, lấy tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị làm kim chỉ nam.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Hội phải là lực lượng nòng cốt trong chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ thụ động sang chủ động; triển khai các giải pháp mang tính đột phá để đạt và vượt chỉ tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho người dân trong nhiệm kỳ tới.

Việc khám sàng lọc cần gắn với hướng dẫn người dân tạo lập, sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng y tế thông minh, đưa chăm sóc sức khỏe ban đầu đi vào chiều sâu, bền vững.

Hội cần phát huy vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và tiên phong trong chuyển đổi số y tế; tinh thần xung kích của thầy thuốc trẻ phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện tại vùng khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng y tế vùng biên giới, hải đảo, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho 6 triệu người dân trên toàn quốc; hỗ trợ trang thiết bị, chuyển đổi số cho ít nhất 200 cơ sở y tế trên cả nước, triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực các xã vùng biên giới, hải đảo.