Làm rõ vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng ở trường 27/09/2025 12:05

(PLO)- Các cơ quan chức năng đang xác minh nguồn gốc bánh tày khiến 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng ở Quảng Trị.

Ngày 27-9, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết liên quan đến vụ 40 học sinh nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng tại trường, xã đã tổ chức họp với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, sáng 26-9, 75 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy ăn sáng tại trường với món bánh tày.

Hiện sức khỏe của các học sinh nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng ở trường đã cơ bản ổn định. Ảnh: BẢO THIÊN

Sau đó, có 40 em nghi bị ngộ độc khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu.

Theo chính quyền xã, loại bánh tày các học sinh ăn có hợp đồng suất ăn, được cung cấp bởi một phụ nữ ngoài địa bàn xã.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra nguồn gốc và ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm tra.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng 26-9, sau bữa ăn sáng tại Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy...

Ngay sau đó, trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để cấp cứu.

Nhờ được các y bác sĩ điều trị kịp thời, sức khỏe của 40 học sinh đã cơ bản ổn định và tiếp tục được theo dõi.