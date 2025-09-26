Triệt phá đường dây làm giấy phép lái xe, sổ hồng giả 26/09/2025 20:03

Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng công an tỉnh triệt phá thành công và bắt giữ sáu người trong đường dây chuyên làm văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả.

Người cầm đầu đường dây được xác định là Phạm Văn Công (29 tuổi, ngụ Ninh Bình).

Năm người còn lại gồm Phạm Văn Hùng, Đặng Duy Tuấn, Trần Văn Đạt, Trần Xuân Tuấn, đều ngụ tại TP Hà Nội và Nguyễn Văn Tình (tuổi từ 25 đến 35, cùng ngụ Ninh Bình).

Công an Quảng Trị triệt phá đường dây làm giấy tờ giả qua mạng xã hội, bắt giữ sáu người liên quan. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, đường dây này đã làm giả hàng chục nghìn loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả bán cho những người có nhu cầu trên cả nước.

Những người trong đường dây hoạt động rất tinh vi, chia theo nhiều mắt xích khép kín. Cụ thể, người chủ mưu cầm đầu điều hành đường dây, người chuyên chỉnh sửa tài liệu giả, người chuyên lập các trang mạng xã hội để quảng cáo và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, người chuyên in ấn và phát hành giấy tờ, chứng chỉ giả để gửi đến người mua hàng…

Trước đó, chị Hoàng Thị H (ngụ xã Phong Nha, Quảng Trị) đến cơ quan trình báo, vào tháng 7, chị có nhu cầu làm giấy phép lái xe hạng A2 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

Sau khi cung cấp thông tin và chi trả số tiền hơn sáu triệu đồng, chị H nhận được hai loại giấy tờ nói trên. Tuy nhiên, khi phát hiện chứng chỉ và giấy phép lái xe là giả, chị H đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ cùng nhiều loại giấy tờ giả do người mua qua đặt hàng qua mạng xã hội. Ảnh: CA

Sau hơn hai tháng xác lập chuyên án, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị quyết định phá án.

Sáu tổ công tác được thành lập để triển khai bắt giữ người cầm đầu và những người liên quan khác trong đường dây nói trên để đấu tranh.

Tại nơi ở bắt giữ những người này, công an thu giữ 11 điện thoại di động, thiết bị in màu, máy ép plastic, bảy màn hình máy tính, sáu CPU, nhiều ổ cứng ngoài, nhiều bộ kết nối internet. Ngoài ra còn có hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán để in, dán làm các chứng chỉ, văn bằng giả, nhiều lọ mực in, hàng chục bộ hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đã in ra sẵn để chuẩn bị gửi cho người mua và hàng trăm nghìn file dữ liệu, phần mềm.

Theo Trung tá Trà Đình Nam, Phó Đội trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, bước đầu những người này khai nhận hành vi tổ chức làm giả các tài liệu theo đơn đặt hàng của người có nhu cầu trên mạng xã hội.

Nhóm này đã làm giả hàng chục nghìn các loại giấy tờ như giấy phép lái xe các loại, bằng tốt nghiệp THPT, đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.