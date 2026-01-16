Truy xét thanh niên dùng rựa truy đuổi bạn tại quán cà phê ở Huế 16/01/2026 15:46

Chiều 16-1, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, TP Huế cho biết Công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tập trung truy xét người có hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Hình ảnh nam thanh niên cầm rựa truy đuổi bạn ở Huế. ​

Trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một vụ rượt đuổi nhau tại khu vực phía trước quán cà phê ở khu vực bến thuyền bờ nam sông Hương, đường Lê Lợi.

Hình ảnh từ clip cho thấy một người đàn ông mặc áo trắng, tay cầm vật giống cây rựa dài lao tới truy đuổi một người khác. Sự việc diễn ra khiến nhiều khách đang ngồi uống cà phê kinh hãi. Những người ở phía trong nhà hoảng sợ, liên tục hô lớn "Đóng cửa lại, đóng cửa lại" để ngăn kẻ hung hãn xông vào.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 ngày 16-1 tại khu vực trước quán cà phê ở số 5 Lê Lợi.

Vào thời điểm trên, anh VTD (26 tuổi, ngụ phường Bùi Thị Xuân) ngồi uống cà phê cùng HĐNT (23 tuổi, ngụ phường Thuận Hóa) và LVH (thường gọi là Rô, ngụ xã Bình Điền). Trong quá trình trò chuyện, giữa nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, LVH sử dụng cây rựa chém vào người anh D gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc gây mất an ninh trật tự, Công an phường Thuận Hóa nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và xác minh vụ việc.