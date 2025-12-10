Từ xôn xao của dự án Nuôi Em: Khi niềm tin bị thử thách 10/12/2025 05:32

(PLO)- Khi một dự án thiện nguyện gặp hoài nghi, công chúng có quyền đặt câu hỏi. Nhưng đừng quên, chúng ta cũng có quyền được nhìn thấy điều tốt, quyền được nuôi dưỡng niềm tin - dù niềm tin ấy đôi lúc bị tổn thương

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến dự án Nuôi Em khiến mạng xã hội lại xôn xao. Ồn ào không phải vì ai đó làm sai đã có kết luận, mà vì công chúng… nghi ngờ.

Cũng trong những ngày này, mạng xã hội lan truyền một câu chuyện khác liên quan đến việc lợi dụng sự thương cảm của cộng đồng. Clip được một người dân chia sẻ cho thấy một phụ nữ tất tả bước vào cửa hàng nói: “Em ơi… cứu chị với. Mẹ chị chết rồi… chị phải về quê gấp… mà còn nhiều bưởi quá…”.

Người quay clip nhanh chóng tiếp nhận người phụ nữ kia và nói: “Mẹ chị chết lần thứ bao nhiêu rồi ạ? Sao cứ đúng cái… này mà chị chọn để kể với khách tụi em thế?”.

Theo mô tả của người quay lại tình huống, năm ngoái câu chuyện này cũng được người phụ nữ kia diễn với lời thoại tương tự. Lúc đó, vì sự thương cảm cho hoàn cảnh mà mọi người đã gom tiền mua sạch bưởi, dúi thêm 200.000 đồng để người phụ nữ về thắp hương cho mẹ.

Trên một diễn đàn, câu chuyện này được đăng tải lại với một lời bình: “Chiêu này thật ra chẳng tinh vi nhưng nó chạm đúng vào phần tử tế của người đời, chỗ mềm nhất. Mỗi lần như vậy, lòng tin lại sứt thêm một miếng”.

Sự sứt mẻ của lòng tin khiến cho người ta thường cảnh giác với mọi hoàn cảnh và sự van thương. Nhưng đôi khi, trong cuộc sống cũng có những sự việc khiến chúng ta sững lại vì sự nghi ngờ sai trái.

Trở lại với dự án Nuôi Em. Khi một dự án thiện nguyện gặp hoài nghi, công chúng có quyền đặt câu hỏi. Nhưng đừng quên, chúng ta cũng có quyền được nhìn thấy điều tốt, quyền được nuôi dưỡng niềm tin - dù niềm tin ấy đôi lúc bị tổn thương.

Vấn đề không phải là tin ngay hay nghi ngay, mà là cần minh bạch để niềm tin không bị lấy mất và cần tỉnh táo để lòng tốt không bị lợi dụng.

Chỉ mong rằng trong những câu chuyện hôm nay, sau khi cơn sóng mạng đi qua, ta vẫn còn đủ dịu dàng để nhận ra một điều giản dị: Điều tốt vẫn tồn tại. Nhưng để nhìn thấy nó, đôi khi chính chúng ta phải mở lại cánh cửa của niềm tin. Bởi khi niềm tin bị hao hụt, sự nghi ngờ dâng lên, chịu thiệt thòi nhất lại chính là những con người, những số phận xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.