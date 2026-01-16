Điều tra vụ nổ gây sập nhà, khiến 1 người bị thương nghi do chế tạo pháo 16/01/2026 14:31

(PLO)- Tại tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ nổ gây sập nhà cấp bốn và khiến một người bị thương nghi do chế tạo pháo.

Ngày 16-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ gây sập một phần căn nhà cấp bốn, khiến một người bị thương, nghi liên quan việc chế tạo pháo.

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ nghi do chế tạo pháo. Ảnh: N.D

"Hiện chúng tôi đang chờ báo cáo cụ thể từ công an, chưa có thông tin cụ thể", lãnh đạo này nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, tại nhà ông Tạ Văn Tuyên (56 tuổi, ngụ thôn 15, xã Ea Wer), xảy ra vụ nổ làm sập một phần căn nhà cấp bốn. Đồng thời, vụ nổ khiến ông Võ Duy Anh (34 tuổi, ngụ TP.HCM), bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định, người nghi tham gia chế tạo pháo dẫn đến vụ nổ là người khác.

Trao đối với PLO, lãnh đạo Công an xã Ea Wer cho biết đơn vị đang cho kiểm tra, làm rõ vụ việc.