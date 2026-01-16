Điều tra vụ 1 công nhân tử vong khi khoan lỗ nổ mìn tại mỏ đá Phong Phú 16/01/2026 09:43

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân 1 công nhân tử vong trong khi khoan lỗ để nổ mìn tại mỏ đá Phong Phú, xã Tuy Phong.

Ngày 16-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang thụ lý điều tra vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong tại mỏ đá Phong Phú thuộc địa phận thôn 1, xã Tuy Phong, Lâm Đồng.

Một góc mỏ đá.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 13-1, anh NTC (38 tuổi, quê Phú Thọ) gặp nạn khi đang thực hiện khoan lỗ phục vụ nổ mìn trên tầng phủ của mỏ đá.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhưng anh C đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với VKSND Khu vực 14 - Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sự việc một lần nữa đặt ra dấu hỏi việc chấp hành quy chuẩn về an toàn trong việc nổ mìn khai thác đá.

Theo ghi nhận, vị trí xảy ra tai nạn nằm tại khu vực khoan tầng phủ nơi có địa hình cao, xung quanh chủ yếu là đất đá.