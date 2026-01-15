Phát hiện hàng trăm cây cần sa được lắp điện chiếu sáng giữa rừng sâu 15/01/2026 11:30

(PLO)- Công an phát hiện có hàng trăm cây cần sa được trồng trái phép, lắp đặt cả điện chiếu sáng dưới tán rừng.

Dưới tán rừng thuộc lâm phần Công ty Nam Tây Nguyên quản lý, một hệ thống trồng cây cần sa trái phép với quy mô lớn, được đầu tư bài bản vừa bị lực lượng công an triệt phá thành công.

Hiện trường trồng cần sa bị phát hiện.

Ngày 15-1, Công an xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đăng Phương (33 tuổi, trú tại xã Tuy Đức) để điều tra về hành vi trồng cần sa trái phép. Hiện bị can đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích vào lô 45, khoảnh 5, Tiểu khu 1488. Tại đây, một khu vực trồng cần sa hiện ra giữa rừng sâu với diện tích khoảng 300 m2.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 763 cây cần sa xanh tốt. Trong đó, 725 cây được chăm sóc kỹ lưỡng trong bầu nhựa (cao từ 30cm đến 1,7m) và 38 cây trồng trực tiếp xuống đất.

Võ Đăng Phương tại khu vực trồng cần sa.

Công an xã Quảng Trực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra và xác định Võ Đăng Phương là người trực tiếp trồng trái phép số cây cần sa nêu trên.

Đáng chú ý, để thúc đẩy cây phát triển nhanh, Võ Đăng Phương đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn và dây điện chằng chịt dọc theo các hàng cây.

Vụ việc là lời cảnh báo đanh thép cho những ai có ý định làm giàu bất chính từ các loại cây có chứa chất ma túy. Công an xã Quảng Trực khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia trồng, tàng trữ hay vận chuyển cần sa. Tùy theo số lượng và mức độ, hành vi này không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính mà sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc theo quy định.