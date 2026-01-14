Diễn biến mới vụ phát hiện bộ xương người trong lùm cây 14/01/2026 16:32

(PLO)- Công an đã trưng cầu giám định ADN để tìm tung tích, danh tính bộ xương người được phát hiện ở Lâm Đồng.

Ngày 14-1, một nguồn tin cho biết, liên quan đến vụ phát hiện bộ xương người trong lùm cây tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng hôm 6-1, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang chờ kết quả trưng cầu giám định ADN.

Hiện trường nơi phát hiện bộ xương. Ảnh: PN

Diễn biến mới nhất trong vụ này là ngoài các chứng cứ khoa học xác định bộ xương là nam giới, độ tuổi khoảng hơn 30 và thời điểm tử vong xấp xỉ khoảng 3 tháng thì cơ quan chức năng còn thu giữ một số vật chứng khi khám nghiệm hiện trường.

Cụ thể là một số tiền giấy Việt Nam có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng, đáng chú ý có cả kim tiêm.

Như PLO đã đưa, ngày 6-1, một người dân đi chặt củi tá hỏa phát hiện một bộ xương nằm trên một con dốc đất trong bụi cây nên trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Tiến Thành đã đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Vị trí phát hiện cách đường Trương Văn Ly, phường Tiến Thành (TP Phan Thiết cũ) tỉnh Lâm Đồng khoảng 50m.

Tại hiện trường, bộ xương người đã khô, phần hộp sọ và các phần xương rời nhau, xung quanh còn phát hiện một số đoạn xương khá rải rác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với VKSND cùng cấp và Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường xung quanh bộ xương vừa phát hiện.

Các bác sĩ của Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Lâm Đồng đã thu thập các mẫu xương để phục vụ công tác giám định và xác định thời điểm tử vong xấp xỉ khoảng 3 tháng.

Một nguồn tin cho biết, bộ xương có nhiều dấu hiệu giống một thanh niên địa phương bỗng dưng mất tích gần 3 tháng qua. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN hài cốt để truy tìm tung tích người đàn ông này.