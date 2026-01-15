Biên phòng Đồng Nai bắt giữ người chở gần 160 kg pháo nổ tại khu vực biên giới 15/01/2026 17:45

Ngày 15- 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ một nghi phạm có hành vi vận chuyển trái phép 160kg pháo nổ tại khu vực biên giới.

Lực lượng Biên phòng mật phục bắt giữ nghi phạm chở gần 160 kg pháo nổ trái phép. Ảnh: Vũ Hội

Theo đó, rạng sáng cùng ngày tại khu vực biên giới thuộc ấp 13 (xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai), Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Hòa mật phục bắt quả tang ĐMH (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đi xe máy chở theo 3 bao tải màu đen. Ngoài ra trên xe của H còn chở một túi nilon bên trong có chứa 94 khối hình hộp chữ nhật với tổng trọng lượng là 159,3kg.

Qua làm việc, H khai nhận số tang vật trên là pháo nổ, do một người chưa rõ nhân thân, lai lịch nhờ vận chuyển ra khỏi khu vực biên giới sẽ trả tiền công. Khi đang dùng xe mô tô vận chuyển thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ.