Thành tựu 40 năm Đổi mới: Những con số biết nói đẩy lùi mọi xuyên tạc

Qua hơn 95 năm lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích vĩ đại, vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những con số biết nói
Qua 40 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một nước nghèo trở thành quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao, giảm nghèo hiệu quả, vững bước vượt qua các cuộc khủng hoảng toàn cầu như suy thoái kinh tế 2008 hay đại dịch COVID-19.
Năm 2025, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỉ USD (xếp thứ 32 trên thế giới), GDP bình quân đầu người chạm mốc 5.000 USD, tăng trưởng dự kiến 8% – thuộc nhóm cao nhất khu vực. Tỉ lệ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 2%, hàng chục triệu người thoát nghèo, hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm dột nát. Việt Nam trở thành hình mẫu giảm nghèo toàn cầu, được Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ca ngợi là “câu chuyện thành công ấn tượng”.
Những thành tựu trong sự phát triển mọi mặt đã chứng minh cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Đơn cử như năm 1986, khi đất nước đối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, Đảng đã dứt khoát từ bỏ mô hình cũ, chấp nhận rủi ro để mở cửa, hội nhập. Đảng cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa dù bối cảnh thế giới có những chuyển biến to lớn, phức tạp.
Trí tuệ của Đảng trong lãnh đạo đổi mới được thể hiện qua khả năng đổi mới tư duy lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, đồng thời tổng kết kinh nghiệm để đưa ra đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và xu thế thời đại. Đây là yếu tố then chốt giúp Đổi mới từ năm 1986 trở thành bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước từ khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng đến phát triển mạnh mẽ.
Đảng không chỉ đề ra mà qua thực tiễn lãnh đạo còn hình thành nên lý luận về đường lối Đổi mới để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Từ những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới, uy tín của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc, thể hiện qua niềm tin sâu sắc từ nhân dân và vị thế quốc tế của đất nước ngày càng cao.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không ngừng phủ nhận những thành quả này nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam; xa hơn nữa là muốn can thiệp vào nội bộ và chuyển hóa chế độ ở nước ta. Các thế lực thù địch lợi dụng “lỗ hổng nhận thức” ở một bộ phận người dân về các vấn đề như tham nhũng, bất bình đẳng thu nhập, một số hạn chế trong chính sách… để phóng đại.
Chúng còn khai thác sự thiếu hiểu biết về lý luận và lịch sử. Một số người vì chưa có hiểu biết đầy đủ nên dễ bị ảnh hưởng bởi các luận điệu như “chủ nghĩa xã hội lỗi thời” hoặc những luận điệu bất mãn về tham nhũng, bất bình đẳng xã hội, hạn chế tự do ngôn luận hoặc vấn đề nhân quyền để tạo nghi ngờ về vai trò lãnh đạo Đảng.
Với sự bùng nổ mạng xã hội, chúng còn lợi dụng “bong bóng thông tin” để nhồi nhét quan điểm sai trái khiến một số người dễ bị cuốn theo tin giả vì thiếu kỹ năng phân biệt, dẫn đến hoài nghi, dao động.
Phản bác xuyên tạc bằng thước đo toàn cầu
Để phản bác và đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, khẳng định những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cần vào dựa các hệ quy chiếu và khung so sánh khách quan.
Thứ nhất, cần có cái nhìn lịch sử, toàn diện. Chúng ta cần nhìn nhận và khẳng định Đổi mới là một quá trình phát triển không ngừng về kinh tế - xã hội của Việt Nam. Kết quả phát triển của giai đoạn sau luôn có sự tiến bộ hơn so với giai đoạn trước, mặc dù trong từng giai đoạn luôn có những khó khăn, thách thức thậm chí có những kết quả chưa như mong muốn.
Thứ hai, cần đặt trong mối quan hệ tương quan giữa Việt Nam với các nước khu vực và thế giới. Năm 1986, GDP Việt Nam xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN, chỉ xếp trên Myanmar. Đến năm 2024, Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ 4 trong khu vực ASEAN (sau Indonesia, Singapore và Thái Lan).
Thứ ba, cần dựa vào các khung chỉ số khách quan có giá trị toàn cầu như GDP, HDI (Chỉ số Phát triển con người), xếp hạng cạnh tranh toàn cầu của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc hay IMF, World Bank…
Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế duy trì thứ hạng năm 2024 về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. Việt Nam cũng là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013. Hoặc theo báo cáo của UNDP, từ năm 1990 đến năm 2022, giá trị HDI của Việt Nam tăng gần 50%, từ 0,492 lên 0,726.
Thứ tư, cần đặt sự phát triển của Việt Nam thời kỳ Đổi mới trong bối cảnh toàn cầu và khu vực với nhiều biến động to lớn, phức tạp, khó dự báo.
Ý KIẾN
Anh TRẦN QUỐC HUY, Phó Bí thư Đoàn UBND TP.HCM:
Bản lĩnh của thanh niên TP.HCM trên không gian mạng
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, việc các thế lực thù địch gia tăng hoạt động xuyên tạc về công tác nhân sự, phủ nhận thành tựu phát triển đất nước, bóp méo dự thảo văn kiện là thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng.
Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên TP.HCM cần phải xác lập qua phương châm bản lĩnh, trách nhiệm, quyết liệt; không đứng ngoài cuộc, không thờ ơ nhưng tuyệt đối không phản ứng cảm tính. Điều quan trọng nhất là mỗi đoàn viên, thanh niên phải chủ động trang bị bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng nhận diện đúng, phân tích sâu, phản bác đúng, trên cơ sở kiên định chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin chính thống.
Hiện nay, trình độ công nghệ thông tin, khả năng tiếp cận, sử dụng các trang mạng xã hội, tư duy linh hoạt cùng sự trang bị bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ là lợi thế, nổi trội của thanh niên trong công tác đấu tranh, phản bác.
Các cơ sở Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên cần tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường cung cấp thông tin chính thống, kịp thời; bồi dưỡng kỹ năng nhận diện và phản bác thông tin sai trái cho cán bộ Đoàn, đoàn viên nòng cốt.
Đồng thời, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức trẻ trong việc sử dụng mạng xã hội văn minh, chuẩn mực, góp phần khẳng định vai trò của thanh niên TP.HCM là lực lượng xung kích, tin cậy trên mặt trận tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.
Ông NGUYỄN HỮU CHÂU, cử tri TP.HCM:
Tinh gọn bộ máy để chăm lo người dân tốt hơn
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã xuyên tạc công cuộc tinh gọn bộ máy, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh. Tuy nhiên, đây là một cuộc cách mạng, về lâu dài sẽ tiết kiệm và chống lãng phí mạnh mẽ. Chính vì tiết kiệm như vậy mà Đảng, Nhà nước mới có ngân sách để chăm lo cho người dân tốt hơn và cũng chính vì bộ máy tinh gọn mà cán bộ nào tham nhũng, tiêu cực cũng sẽ dễ bị phát hiện.
Đương nhiên, việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua là chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thí điểm, nhân rộng. Thực tế khi bỏ cấp trung gian, chính quyền đã sát dân hơn, gần dân hơn, thủ tục hành chính chạy nhanh hơn… là những điều chúng ta thấy rõ. Những người thuộc diện tinh giản biên chế cũng có chính sách hỗ trợ.
Việc “chăm lo đời sống nhân dân” không còn chung chung, hay chỉ đơn thuần là chăm lo nhà ở nữa mà đã thực hiện các chính sách về miễn học phí, viện phí… Hạ tầng giao thông từ sân bay đến đường sắt, cao tốc hiện hữu khiến người dân cả nước phấn khởi, vững vàng, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
LÊ THOA ghi