Thành tựu 40 năm Đổi mới: Những con số biết nói đẩy lùi mọi xuyên tạc

(PLO)- Để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, khẳng định những thành tựu đổi mới cùng vị thế trên trường quốc tế thì thước đo toàn cầu là minh chứng đanh thép thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng.

Qua hơn 95 năm lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích vĩ đại, vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 40 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một nước nghèo trở thành quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao. Ảnh: THÚY HẰNG

Những con số biết nói

Qua 40 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một nước nghèo trở thành quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao, giảm nghèo hiệu quả, vững bước vượt qua các cuộc khủng hoảng toàn cầu như suy thoái kinh tế 2008 hay đại dịch COVID-19.

Năm 2025, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỉ USD (xếp thứ 32 trên thế giới), GDP bình quân đầu người chạm mốc 5.000 USD, tăng trưởng dự kiến 8% – thuộc nhóm cao nhất khu vực. Tỉ lệ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 2%, hàng chục triệu người thoát nghèo, hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm dột nát. Việt Nam trở thành hình mẫu giảm nghèo toàn cầu, được Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ca ngợi là “câu chuyện thành công ấn tượng”.

Những thành tựu trong sự phát triển mọi mặt đã chứng minh cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Đơn cử như năm 1986, khi đất nước đối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, Đảng đã dứt khoát từ bỏ mô hình cũ, chấp nhận rủi ro để mở cửa, hội nhập. Đảng cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa dù bối cảnh thế giới có những chuyển biến to lớn, phức tạp.

Trí tuệ của Đảng trong lãnh đạo đổi mới được thể hiện qua khả năng đổi mới tư duy lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, đồng thời tổng kết kinh nghiệm để đưa ra đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và xu thế thời đại. Đây là yếu tố then chốt giúp Đổi mới từ năm 1986 trở thành bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước từ khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng đến phát triển mạnh mẽ.

Đảng không chỉ đề ra mà qua thực tiễn lãnh đạo còn hình thành nên lý luận về đường lối Đổi mới để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Từ những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới, uy tín của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc, thể hiện qua niềm tin sâu sắc từ nhân dân và vị thế quốc tế của đất nước ngày càng cao.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không ngừng phủ nhận những thành quả này nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam; xa hơn nữa là muốn can thiệp vào nội bộ và chuyển hóa chế độ ở nước ta. Các thế lực thù địch lợi dụng “lỗ hổng nhận thức” ở một bộ phận người dân về các vấn đề như tham nhũng, bất bình đẳng thu nhập, một số hạn chế trong chính sách… để phóng đại.

Chúng còn khai thác sự thiếu hiểu biết về lý luận và lịch sử. Một số người vì chưa có hiểu biết đầy đủ nên dễ bị ảnh hưởng bởi các luận điệu như “chủ nghĩa xã hội lỗi thời” hoặc những luận điệu bất mãn về tham nhũng, bất bình đẳng xã hội, hạn chế tự do ngôn luận hoặc vấn đề nhân quyền để tạo nghi ngờ về vai trò lãnh đạo Đảng.

Với sự bùng nổ mạng xã hội, chúng còn lợi dụng “bong bóng thông tin” để nhồi nhét quan điểm sai trái khiến một số người dễ bị cuốn theo tin giả vì thiếu kỹ năng phân biệt, dẫn đến hoài nghi, dao động.

Những ngày này, khắp nơi trên đường phố Hà Nội đều rực rỡ những pano, cờ Đảng, cờ nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ 19 đến 25-1. Ảnh: THÚY HẰNG

Phản bác xuyên tạc bằng thước đo toàn cầu

Để phản bác và đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, khẳng định những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cần vào dựa các hệ quy chiếu và khung so sánh khách quan.

Thứ nhất, cần có cái nhìn lịch sử, toàn diện. Chúng ta cần nhìn nhận và khẳng định Đổi mới là một quá trình phát triển không ngừng về kinh tế - xã hội của Việt Nam. Kết quả phát triển của giai đoạn sau luôn có sự tiến bộ hơn so với giai đoạn trước, mặc dù trong từng giai đoạn luôn có những khó khăn, thách thức thậm chí có những kết quả chưa như mong muốn.

Thứ hai, cần đặt trong mối quan hệ tương quan giữa Việt Nam với các nước khu vực và thế giới. Năm 1986, GDP Việt Nam xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN, chỉ xếp trên Myanmar. Đến năm 2024, Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ 4 trong khu vực ASEAN (sau Indonesia, Singapore và Thái Lan).

Thứ ba, cần dựa vào các khung chỉ số khách quan có giá trị toàn cầu như GDP, HDI (Chỉ số Phát triển con người), xếp hạng cạnh tranh toàn cầu của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc hay IMF, World Bank…

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế duy trì thứ hạng năm 2024 về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. Việt Nam cũng là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013. Hoặc theo báo cáo của UNDP, từ năm 1990 đến năm 2022, giá trị HDI của Việt Nam tăng gần 50%, từ 0,492 lên 0,726.

Thứ tư, cần đặt sự phát triển của Việt Nam thời kỳ Đổi mới trong bối cảnh toàn cầu và khu vực với nhiều biến động to lớn, phức tạp, khó dự báo.